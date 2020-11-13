非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回1句

中油在非洲查德原油礦區挖到石油，第一船原油共計95萬桶，預計12月初運回台灣。民眾好奇國內油價是否會調降，對此中油表示，國內油價每周是依照經濟部核定的浮動油價機制，以國際指標原油均價和匯率變動幅度計算，目前非洲運回的原油屬於宣誓意義，不影響國內油品售價。

台灣中油在非洲查德探勘多年，2006年與查德政府簽約取得探勘權，第一口Benoy-1號探勘井於100年1月開始油氣測試作業，此礦區蘊藏量約3400萬桶，全區目前約可日產5800桶原油，中油可分得2,000多桶，因為這個開發案，台灣自有油氣占比將提升0.4％。中油指出，第一船原油預計12月初運回台灣，數量計95萬桶。

查德礦區有3名股東，包括中油35％、海南華信國際投控35％、查德政府30％，海南華信屬於陸資，台灣中油表示，油氣探勘屬於高風險、高投資的事業，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，將礦區部分權益轉讓，同時希望藉此拓展全球探採版圖，提高國際能見度。

對於中油挖到原油，下月初運抵台，油價有機會跟著調降嗎？中油強調，國內油價不論調漲或調降都是依照經濟部核定的浮動油價機制，每周按公式計算調整，現行油價公式以國際指標原油(70%杜拜+30%布蘭特，即7D3B)週均價及匯率80%的變動幅度，所以即使探勘到石油，也不影響國內油品價格。

（中時新聞網 吳美觀）

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