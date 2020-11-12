退出台灣生產 三洋紡桃園廠15日全面停產

中美貿戰、新冠肺炎疫情，牽動全球紡纖供應鏈移往東南亞，國內紡纖廠面臨生存考驗；繼大東、宜進之後，11日宣布停牌的三洋紡（1472），12日舉行重大訊息說明指出，桃園廠原本的產能規模、成本結構本來就已不利生產，今年又受到疫情衝擊，客戶下單觀望，營運狀況雪上加霜，董事會因此決定，桃園廠將從11月15日起全面停產。

三洋紡累計2020年1－10月合併營收2.77億元，年減23.28％；累計前三季稅後淨損2.78億元，與去年同期的獲利8,518萬元，已「由盈轉虧」，每股稅後虧損6.03元。

三洋紡在國內的生產基地只有桃園，在桃園停產後，等同宣布退出台灣的紡纖生產行列。

三洋紡指出，主要以生產聚丙烯纖維-PP為主的桃園廠，2020年前三季占公司營收比重約31％；公司估算，以目前的生產規模及產能結構，生產都處於虧損。2020年，又碰到新冠肺炎疫情，讓營運雪上加霜。

三洋紡指出，桃園廠今年以來就持續縮編，從年初將近200名員工，縮減到目前只剩下50多人。由於產線一直縮編，導致客戶下單觀望，訂單變得更少，形成惡性循環，董事會因此決議停止生產。

後續處理，三洋紡指出，桃園廠停產後，將配合法令規定分階段縮減人力，以減少各項支出，至於手中的訂單，會外包給同業生產及出貨。

由於2019年收購以寢具銷售為主的威爾斯，三洋紡指出，至第三季，寢具業務已占營收比達48％，年底更可望超過五成，因此，寢具未來將成為三洋紡的主要營項。

為找尋替代紡纖生產營項，三洋紡指出，正持續評估拓展新業務，目前尚未有定案。