中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣

中油公司在國外油氣探勘傳回捷報，在非洲中部查德發現重大油藏，是海外探勘近40年來探得原油日產量最多的油井，年初就投產，第1桶預計12月10日運抵臺灣。經濟部國營事業委員會對外、經濟部機要秘書向本報系《CTWANT》均證實此事。

2006年1月18日中油透過轉投資子公司OPIC與查德政府正式簽署礦區合約及聯合經營合約，第1口Benoy-1號探勘井於2011年1月27日開始油氣測試作業，確認每日可產高品質輕質原油約9,800桶、天然氣約3萬5000立方公尺。由於Benoy-1附近尚有許多類似地質構造，以均擁有相近開採價值預估，礦區前景相當樂觀。

目前中油已經建立14口生產井，今年２月開始生產，截至十月底為止已生產145萬桶原油，預估今年平均日產量為5800桶，日後將視油價走勢規劃產量。除查德外，中油還在美國、厄瓜多、委瑞內拉、利比亞、澳洲、印尼等國進行探勘、生產，共計有19個礦區。

儘管遠從非洲運回原油成本可觀，但運回第1桶油有宣示意義，我國不再擔心能源供應受制於人，有能力運油回臺，不用擔心缺油。

中油報告指出，我國能源進口依存度高，為確保國內供應安全，台灣中油自 2003 年起與查德政府接洽，歷經斷交、戰亂、恐怖攻擊之動亂，2017 年奧瑞(Oryx)油田獲查德總統頒發開發生產許可，由台灣中油擔任礦區經營人進行開發與生產，年初投產是中油在海外投資探勘 40 年來的重要里程碑。

（中時新聞網 王毓健）