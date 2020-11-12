小七急起直追！會員數衝破1,200萬 緊咬全家

超商雙雄之爭持續延燒！在全家便利商店會員數遙遙領先多年後，7-ELEVEN去年開始力拚OPEN POINT會員成長，並整合集團關係企業擴大打造「會員生態圈」，11日公布最新會員數已突破1,200萬大關，距離全家目前近1,300萬會員只差一步之遙。未來雙方在搶攻會員經濟上如何過招，備受外界關注。

小七OP會員數去年3月約350萬，去年底就衝到650萬，原先目標今年底要達到千萬，但在集團跟門市總動員下，會員數一路狂飆，提前在9月就突破千萬門檻，10月超越1,100萬人，最新公布的會員數已超過1,200萬，依此速度看來，小七年底會員數要挑戰1,300萬人、較去年同期倍增，機會相當高。

為進一步吸引會員，7-ELEVEN宣布OPEN POINT會員制再結盟集團旗下餐飲品牌21風味館、21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜，加上既有的7-ELEVEN、康是美、速邁樂加油中心，皆可使用一組OPEN POINT會員帳號快速累積、折抵OP點數。

事實上，集團資源整合就是統一超最大的優勢，統一超總經理黃瑞典去年3月在法說會上就表示，接下來除了整合集團旗下關係企業會員、擴大異業結盟合作，未來甚至不排除跨足海外關係企業，也許有一天到上海或菲律賓小七買東西也可累積OP點數，或用點數買商品，效益更大。

反觀全家的會員布局策略，2016年4月全家會員APP上線、同步推動點數虛擬化，此後歷經商品預售、自有支付工具（My FamiPay、Fami錢包）、智能記帳本等不同服務，逐步養成會員使用習慣，耗時三年多、直到2019年7月才突破千萬會員。相較於龍頭小七，全家會員增長速度並不快，但會員貢獻比重持續提升，2018年會員營收占比約35％，今年已提升到近五成。

全家表示，會員APP最受歡迎的三大服務，分別是隨買跨店取（原商品預售）、集點、支付，進一步觀察隨買跨店取會員的使用趨勢，今年已有超過千萬人次兌換使用，也帶動今年前十月隨買跨店取業績，較去年同期大幅成長70％，顯示會員黏著度提高，未來將持續觀察會員需求推出各類生活服務。

（工商時報 劉馥瑜）