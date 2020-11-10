漢來美食Q3獲利靚 美食、寒舍同步回溫

觀光股財報陸續出爐，漢來美食第3季每股盈餘大賺3.99元，刷新單季新高；美食-KY每股賺2.9元，創2018年以來最佳表現，寒舍第3季受惠國旅與用餐人潮，虧損比第2季收斂逾6成。

漢來美食第3季營收新台幣10.14億元，較去年同期成長8%；營業淨利1億元，較去年同期成長40%；稅後淨利1.48億元，較去年同期大增160%，每股盈餘3.99元，創單季新高紀錄，累計前3季每股盈餘5.63元。

漢來美食上半年受疫情影響，第1季及第2季每股盈餘僅分別為0.64元、1.01元，但第3季業績發威，每股盈餘躍升至3.99元，較去年同期1.54元增加2.45元，創單季歷史新高。

漢來美食指出，第3季受惠內需創旺、逆勢展店及電商策略奏效，使營收年增8%、季增67%，且因幾個主力品牌餐廳毛利率提高及營業費用控制得宜，營業淨利年增40%、季增288%，且還有來自業外投資取得的現金股利，推升稅後淨利年增160%、季增295%。

漢來美食10月營收3.32億元，與9月接近持平，年增15.4%，創同期新高，是自7月起連續4個月業績站上歷史同期高點；累積前10月營收27.92億元，年減10.6%，衰退幅度較9月持續收斂。

展望第4季，漢來10月有兩個品牌店開出，分別是高雄漢神巨蛋的小蔬食「五梅先生」和新品牌桃園台茂購物中心的「上菜」片皮鴨專賣店，12月還有一家位於高雄夢時代美食街的「安那居」加入戰隊，預計將可為年底業績再衝一波。

美食-KY第3季營收新台幣53億元，營業毛利32億元，營業淨利5.9億元，每股盈餘2.9元，創2018年以來最佳表現。

美食-KY說明，今年兩大海外市場中國及美國受到疫情衝擊營收減少，上半年獲利較去年同期下滑，但邁入第3季以來，海外市場加速回溫，中國營收季增24%，美國營收季增更達3成以上；單季合併營收雖較去年同期少10%，但減幅已較上半年大幅改善。美食-KY並公告自結10月合併營收，連3個月站穩新台幣17億元以上。

法人觀察，美食-KY營收回溫，且在沒有過多折扣情況下，推升單季毛利率來到60.2%，寫下歷史新高，此外，儘管員工福利費用反映各地防疫較上季增加，但美食-KY透過其他費用的撙節，單季營利率重回11%，達9個季度以來新高。

寒舍餐旅公布第3季財報，合併總營收7.52億元，年減25.74%，稅後淨損0.3億元，比去年同期衰退12.43%，稅後每股虧0.27元，低於去年同期每股虧0.24元；累計前3季每股虧損2.71元。

寒舍表示，主要受疫情及邊境管制影響，台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店無國際境外的商務旅客，第3季客房營收2億元，比去年同期減少51.78%。

然而，受惠暑期的國旅觀光需求旺盛，以及聚會用餐人潮變多，加上振興券加持，帶動寒舍營運回溫，2020年第3季營收季增逾63.9%，稅後淨損也比第2季回升60.76%。