金融業跟進 最大尾牙取消潮來了

秋冬疫情再起，繼仁寶開出取消今年大型尾牙第一槍後，金融業跟進，國泰金、兆豐金確定取消大型尾牙，富邦金、台新金、新光金則轉趨保守，可能縮小規模，飯店業大型外燴尾牙已「掉單」超過2成，若疫情惡化，史上最大規模的尾牙取消潮蠢蠢欲動。

雲品國際總經理丁原偉透露，目前集團接的金融業尾牙訂單幾乎「全卡掉了」，就算還沒有言明取消的，也開始詢問退訂，保守估計外燴尾牙產值減2成到2成5，今年尾牙餐飲需求將轉向連鎖餐飲業者。

擔憂秋冬疫情再起，筆記型電腦大廠仁寶率先決定取消今年尾牙，其他像是廣達、緯創、英業達、和碩、宏達電則還在評估。金控則以國泰金最快表態，考量疫情等風險，確定不舉辦群聚型尾牙，改採不同形式進行。

富邦金向來是大型尾牙指標，目前還在規畫籌辦階段，但承認疫情是最大考量。向來同日舉行的「雙新」2家金控，已傳出台新金會取消，但台新金說還在評估，新光金則朝縮小規模研議，由子公司自辦。

丁原偉表示，像是辦在南港展覽館，400桌以上大型外燴影響最大，如企業傾向拆分成部門尾牙的話，多會流向連鎖餐飲業，飯店業宴會廳一般來說至少要40人到60人，想要把商機留在飯店，只能各憑本事。

晶華酒店表示，今年過年比較晚，可能企業還在評估，還沒有接到要取消的消息，但小型宴會有增加趨勢。寒舍集團則說，疫情變數實在太大，許多企業仍在觀望，推測今年尾牙訂單確認日期會較晚一些。

六福旅遊集團分析，疫情變數未除，微型尾牙及春酒方案將是今年趨勢，會積極爭取尾牙商機。

（中國時報 黃琮淵）

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