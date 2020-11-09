金控尾牙商機蒸發 大型外燴產值年減25%

擔憂秋冬疫情再起，部分科技廠商評估取消尾牙，飯店業者透露，有些金控業者也取消尾牙，估計整體大型外燴尾牙產值比去年同期減少25%；不過部分連鎖餐飲業者因而轉攻小型或微型尾牙訂單，希望把商機賺回來。

筆記型電腦代工廠仁寶因防疫考量，已決定取消今年尾牙；其他代工廠包括廣達、緯創、英業達、和碩尚未定案，但已有業者傾向不舉辦；智慧型手機及虛擬實境（VR）業者宏達電也表示，將評估未來疫情影響再做決定。

雲品總經理丁原偉今天透露，目前雲品集團接的金控尾牙案子幾乎「全倒」，也就是全數取消，預估今年整體大型外燴尾牙產值會比去年同期年減約2成5、甚至更多；目前雲品明年1月還有3000、4000桌的大型外燴訂單，跌幅有望優於市場。

丁原偉說明，大型外燴是發生在館外的場域，例如南港展覽館等，目前這一塊商機是受影響最大的。如果企業傾向拆分成部門尾牙的話，可能比較會流向一般連鎖餐飲，飯店業的宴會廳一般來說至少要40人到60人，能不能搶到商機只能各憑本事。

他表示，即使大型尾牙商機泡湯，也有另外的契機，業者不必過度悲觀，策略可以轉彎，企業可能把預算轉到員工旅遊等方面，飯店業還是能重新賺回來。他舉例，台北君品飯店最近與捷安特談成遊輪度假城市旅遊的案子，或是把大稻埕島內散步的導覽行程更深化，做出差異化行程，吸引客人。

六福旅遊集團表示，目前已規劃適合少人數的微型尾牙及春酒方案，鎖定今年因市場趨勢變化的尾牙商機。舉例來說，部分館內餐廳將最低人數門檻降至10位，並設計新尾牙宴菜單，提供10人桌菜一桌就能開席。

市場認為，大型尾牙商機下滑，連鎖餐飲業有望藉機進補。王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶表示，今年尾牙商機應該和往年差不多，會持續推廣強化年菜商機；王品不是容納大型客群的餐廳，以20到30人為主，若大企業拆分部門尾牙，王品旗下餐飲有望因此獲得挹注。

瓦城則表示，在國內疫情穩定下，看好「內需暢旺、節慶商機、振興政策助攻市場」三大強勁助力，持續看好迎來耶誕、跨年、尾牙等聚餐商機，集團對於營運成長與獲利穩定向上抱持樂觀。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

延伸閱讀



仁寶不辦尾牙 電子大廠觀望