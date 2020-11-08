星宇超前部署 申請15條北美航線

在新冠肺炎爆發即將滿周年之際，仍看不到疫情盡頭，全球航空業慘澹經營。「台灣驕傲」華航、長榮是極少數賺錢的航空公司，客運雖虧損，但仰賴貨運貢獻營收。而由張國煒一手創立的星宇航空，一口氣向民航局申請開闢北美15條航線，不畏疫情的超前部署，獲網友高度推崇。

星宇今年初開航，就碰上百年疫情。不過他們仍按照計劃招募新血、添購客機，最新動作是申請洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、達拉斯等10多座城市共15個航點的定期航班，其中也包括夏威夷檀香山、邁阿密、關島這些度假勝地。

張國煒早在長榮航空擔任董事長時，即對北美市場情有獨鍾，認為這條黃金航線是航空公司命脈所在。星宇營運初期雖只有澳門、檳城等東南亞航線，以及預計12月開航的東京、大阪、曼谷，但張國煒的「越洋夢」，才是星宇能否由亞洲打入全球市場的關鍵。

申請定期航班是航空公司權利，隨著星宇新機陸續交貨，未來航線只會多不會少。但民航局也不見得照單全收，尤其航空業景氣不曉得要等到哪一年才會復甦，若貿然開放星宇飛北美，挑戰華航、長榮，恐怕「三個和尚沒水喝」，這也是政府單位必須慎重思考的方向。

根據《中央社》報導，星宇航空公關長聶國維證實，確實提出申請，只要民航局核可，後續相關籌備工作方可進行；至於何時開航，要看飛機交期及市場狀況，可能時間點落在2022年。

（中時新聞網 王嘉慶）

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