11/8前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/9(一) 財政部公布10月出口統計
Yahoo奇摩電商雙11記者會
台灣鋼鐵公會會員代表大會
勞動部公布最新無薪假統計
11/10(二) 主計總處公布9月薪資統計
聯發科歐美地區分析師及媒體線上說明會
貿協海外電商說明會
GOLF(產學接軌聯盟)社團立案發布記者會
11/11(三) 央行標售400億元2年期定存單
財政部公布10月稅收統計
11/12(四) 戴德梁行代理標售台北市北士科園區廠辦大樓
環泥記者會
貿協台灣科技與創新巡禮、經貿年度盛會、
好市多北台中店開幕記者會
玉山國際創業加速器Mosaic Mashup：Demo Day 2
11/13(五) 大同董事會確認財報及總經理人選
華新舉辦第三季法說會

國際財經焦點

11/9（一） 德國9月貿易盈餘、經常帳盈餘

日本11月路透短觀指數
11/10（二） 美國9月JOLTS職缺報告

德國11月ZEW經濟景氣指數

法國9月工業生產

日本9月經常帳盈餘

澳洲10月企業信心
11/11（三） 澳洲11月消費者信心

日本10月工具機訂單

韓國10月失業率
11/12（四） 美國10月消費者物價指數（CPI）、11/7當周初領失業救濟金人數

歐元區9月工業生產

德國10月CPI終值

英國第三季GDP初值、9月貿易盈餘、工業生產

日本9月機械訂單
11/13（五） 美國11月密大消費者信心指數初值、10月生產者物價指數（PPI）

歐元區第三季GDP修正值、9月貿易盈餘

法國10月CPI終值

馬來西亞第三季GDP

陸港澳焦點

11/9(一) 中國發展高層論壇2020年會舉行，至11日
11/10(二) 10月CPI、PPI
10月M1、M2年增率、新增人民幣信貸、社會融資規模
11/11(三) 雙11登場
港交所、中芯國際H股公布第三季財報
美國中概股騰訊音樂、鬥魚公布第三季財報
第六屆中國與全球化論壇在北京舉行，至12日
11/12(四) 騰訊、裕元H股公布第三季財報
11/13(五) 恒生指數公司公布第三季系列指數檢討結果
2020粵港澳大灣區智慧財產權交易博覽會開幕，至19日

台股一周焦點

11/9(一) 除權 保瑞
法說會 環宇-KY、中再保、晶心科
11/10(二) 股東臨時會 三晃、晉椿、中茂
除息 冠好
法說會 南茂、東哥遊艇、亞德客-KY、叡揚、中租-KY、佰鴻、幸福、精測、環球晶、中美晶
11/11(三) 股東會及臨時會 高雄銀、東貝
除權 元晶
法說會 力旺、樺漢、力山、達邁
11/12(四) 除權 三商壽
法說會 群聯、立碁、鉅祥、飛宏、鴻海、IET-KY、京城銀、和碩
11/13(五) 法說會 茂林-KY
工商時報 數位編輯