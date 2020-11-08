11/8前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/9(一)
|財政部公布10月出口統計
|Yahoo奇摩電商雙11記者會
|台灣鋼鐵公會會員代表大會
|勞動部公布最新無薪假統計
|11/10(二)
|主計總處公布9月薪資統計
|聯發科歐美地區分析師及媒體線上說明會
|貿協海外電商說明會
|GOLF(產學接軌聯盟)社團立案發布記者會
|11/11(三)
|央行標售400億元2年期定存單
|財政部公布10月稅收統計
|11/12(四)
|戴德梁行代理標售台北市北士科園區廠辦大樓
|環泥記者會
|貿協台灣科技與創新巡禮、經貿年度盛會、
|好市多北台中店開幕記者會
|玉山國際創業加速器Mosaic Mashup：Demo Day 2
|11/13(五)
|大同董事會確認財報及總經理人選
|華新舉辦第三季法說會
國際財經焦點
|11/9（一）
|德國9月貿易盈餘、經常帳盈餘
日本11月路透短觀指數
|11/10（二）
|美國9月JOLTS職缺報告
德國11月ZEW經濟景氣指數
法國9月工業生產
日本9月經常帳盈餘
澳洲10月企業信心
|11/11（三）
|澳洲11月消費者信心
日本10月工具機訂單
韓國10月失業率
|11/12（四）
|美國10月消費者物價指數（CPI）、11/7當周初領失業救濟金人數
歐元區9月工業生產
德國10月CPI終值
英國第三季GDP初值、9月貿易盈餘、工業生產
日本9月機械訂單
|11/13（五）
|美國11月密大消費者信心指數初值、10月生產者物價指數（PPI）
歐元區第三季GDP修正值、9月貿易盈餘
法國10月CPI終值
馬來西亞第三季GDP
陸港澳焦點
|11/9(一)
|中國發展高層論壇2020年會舉行，至11日
|11/10(二)
|10月CPI、PPI
|10月M1、M2年增率、新增人民幣信貸、社會融資規模
|11/11(三)
|雙11登場
|港交所、中芯國際H股公布第三季財報
|美國中概股騰訊音樂、鬥魚公布第三季財報
|第六屆中國與全球化論壇在北京舉行，至12日
|11/12(四)
|騰訊、裕元H股公布第三季財報
|11/13(五)
|恒生指數公司公布第三季系列指數檢討結果
|2020粵港澳大灣區智慧財產權交易博覽會開幕，至19日
台股一周焦點
|11/9(一)
|除權
|保瑞
|法說會
|環宇-KY、中再保、晶心科
|11/10(二)
|股東臨時會
|三晃、晉椿、中茂
|除息
|冠好
|法說會
|南茂、東哥遊艇、亞德客-KY、叡揚、中租-KY、佰鴻、幸福、精測、環球晶、中美晶
|11/11(三)
|股東會及臨時會
|高雄銀、東貝
|除權
|元晶
|法說會
|力旺、樺漢、力山、達邁
|11/12(四)
|除權
|三商壽
|法說會
|群聯、立碁、鉅祥、飛宏、鴻海、IET-KY、京城銀、和碩
|11/13(五)
|法說會
|茂林-KY