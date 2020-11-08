工研院建議機械業 加速數位轉型

台灣機械業遭逢中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重夾擊，工研院預估2020年台灣機械設備業產值比2019年減少10.5％，特別是工具機產業年減幅超過三成。工研院建議，機械業因應後疫情新常態，要掌握新商機及加速產業數位轉型。

工研院產科國際所機械與製造系統研究部經理熊治民，近期以台灣機械產業在後疫新常態下的發展挑戰與成長策略為題表示，中國工業生產在2月觸底後逐漸恢復正常，其餘主要國家工業生產也在4月觸底後逐漸回溫，10月全球新一波疫情來襲，各國經濟活動雖受限，限制幅度應該會比第二季小。2020年台灣機械設備產值比去2019年減少10.5％；其中工具機產值預估年減31.2％。

工研院指出，各國為控制疫情擴散，紛採不同程度的管制措施，導致眾多產業營運受影響，生活及消費方式改變，使得汽車、航空、智慧型手機及紡織服務等終端消費市場，出現不同程度下滑，導致工具機及紡織機等產業機械需求顯著減少。另一方面，疫情使得遠距工作及宅經濟消費模式興起，5G服務開始邁入商轉期，帶動全球半導體產業需求增加，2020年前三季半導體生產設備反而比2019年同期成長。

工研院建議，台灣機械業面臨新的發展需求與營運環境，需要精準掌握新商機，並加速企業體質改善與競爭力提升。首先要掌握因應疫情及區域生產所帶來的無人化及遠距等零接觸、分散式生產需求商機。像是基於聯網、雲端平台、擴增實境AR技術的生產設備遠距監控、健康診斷、遠距作業指引，以及應用在製造及服務領域的機器人與智慧自動化方案。

其次，發展及提供能協助製造業強化供應鏈的各類機械設備及產生系統，像是3D列印設備及具備高度應變彈性的模組化生產設備，以及透過數位分身為客戶快速建置生產系統的客製化製造服務能力。

第三，加速企業數位轉型。透過數位化工具與平台，提升設計、製造、銷售、服務等價值活動環節流程的數位化程度，進行提高總體作業及營運效能，降低總體運作成本，以及開發滿足客戶需求與創造價值的新商業模式。