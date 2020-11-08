最黑暗的時候已過 工具機明年迎來成長

台灣工具機業遭逢中美貿易戰、新冠肺炎疫情、新台幣兌美元匯率升值等黑衝擊，今年出口衰退成定局。台中精機集團董事長黃明和、台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲都認為，台灣工具機產業最黑暗時候已過，明年將迎來成長。

工研院預估，2020年全球工具機產業產值比2019年減少17.1％，其中台灣工具機2020年前三季出口值年減32.4％，預估全年台灣工具機產值新台幣1,015.41億元，恐年減31.2％。隨著各國放鬆經濟活動管制、大陸製造業回溫，汽車及3C用品需求成長，半導體及5G設備需求也成長，加上台商回台投資設廠需要添購設備，2021年台灣工具機產值1,096.64億元，比2020年成長8％，2022年產值有機會上看1,239.21億元，年增13％。

許文憲指出，台灣工具機廠及零組件業今年第二、三季訂單大多是個位數，僅大陸市場相對比歐美好，但最近歐美市場客戶開始與業者洽談批購專案價，儘管工具機產業景氣還在谷底，但有慢慢好起來的跡象。

許文憲表示，台灣工具機業者陸續接獲客製化訂單或洽談專案訂單，政府為協助工具機業者度難關，由教育部動支30億元預算，替技職學校、大專院校、大學及科大等採購工具機實習設備，11月中旬將公布得標廠商名單，第1台要在得標第1個月交機，得標廠商今年12月至明年上半年不怕沒有訂單，預估第四季工具機產業景氣會比第三季稍為動起來，希望台灣工具機產業景氣明年第二季起緩和復甦。

黃明和指出，台中精機採取大陸、台灣及海外佔營收比重各三分之一策略，工具機及塑膠射出成型機是兩大主力產品，其中塑膠射出成型機因醫療設備、運動器材、自行車及汽車零組件相關產業需求增溫，8、9月訂單已回到高峰期的八成，第三季訂單年成長一成多，第四季訂單可到正常水準。

黃明和指出，台中精機來自大陸工具機訂單也從第二季開始回升而好轉，加上台灣需求也增加，下半年工具機營運擺脫上半年衰退的局面，全年工具機持平，塑膠射出成型機預估年成長二成以上，今年整體業績年增3％～5％。台中精機集團成為台灣工具機業首家預期今年營運成長的工具機廠。