零派遣政策 機關換湯不換藥

政府2年零派遣目標已過，統計行政院所屬機關派遣人數雖然從2018年第二季的7595人下降為今年第二季的204人。但與此同時，勞務承攬卻從4萬2079人成長至4萬7938人、增加5839人，外界批評根本是換湯不換藥。其中又以交通部增加1287人最多、農委會增加987人次之。

副總統賴清德在2018年7月擔任行政院長時，喊出要在2年內達成零派遣。根據統計發現，「零派遣」政策至今年第二季止，農委會仍聘用184名派遣人員最多、衛福部仍聘用20名派遣人員次之、國史館以11人再次之，而各級法院及司法院分別仍有2人、1人，其他中央機關派遣人員均為0；勞務承攬運用最多則為交通部達1萬1199人，經濟部及退輔會則分別有7833人及7188人分居二、三名。

交通部增1287人 承攬最多

立委蔣萬安審查勞動部預算時，要求勞動部應針對各政府部門「派遣歸零」現況做詳細調查，瞭解原政府機關的派遣勞工，其勞動權益是否受到保障，並應針對是否有原本是派遣，後來業務卻外包為承攬的個案進行瞭解。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅指出，承攬與派遣關鍵在於指揮監督權，如許多單位的清潔工作，則是明顯的承攬樣態，事業單位只要求潔淨與否、事後驗收等，不會在意承攬的業者如何實施，事前、事中不具有指揮監督權；派遣則是事業單位要求人力與原本的團隊一起工作，事業單位對該名人力仍有指揮監督、考核等權利。

農委會稱 明年會全數歸零

目前農委會仍聘用184名派遣人員最多，農委會人事室官員表示，派遣人力較多主要是因為契約仍未到期，而派遣契約預訂今年年底到期，「明年會全數歸零」。

承攬人力增加最多的交通部則表示，原派遣人力由所屬機關視業務需求，將部分人力改為臨時人員，由所屬僱用、部分人員則改為承攬人力，委外辦理，增加人數較多者為觀光局、台鐵局、公路總局以及高速公路局，今年將會達成零派遣。

（中國時報 林良齊、 陳祐誠）