國旅利潤太低！業界龍頭爆旅行社隱性倒閉中

新冠疫情嚴峻，觀光產業受創嚴重，國內安心旅遊補助10月底結束，11月業績馬上大減。高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良指出更殘酷事實，國旅利潤太低根本養不起員工，旅行社隱性倒閉的很多，公司雖名義上存在，實際上拉下鐵門不做生意。

據《中評社》報導，針對旅行業者能否撐過漫長疫情期？吳盈良分析表示，旅行業者現在也沒得選擇，就是只能推國旅，但國旅量體上就很少，能不能養活旅行社員工有很大的問題。他舉例，做國旅一日遊一個人頭就是賺五十到一百元，一台遊覽車扣除保險管銷，一天利潤可能只有兩千元，根本不夠付一個員工的薪水，看起來忙了一個月，感覺起來帳面很漂亮，但是根本付不起薪水。

吳盈良表示，旅行業者站在疫情海嘯第一排，旅行業是無煙囪的工業，還可以帶動觀光產值，載客人到一個地方去玩，遊覽車、飯店、餐廳、產品、伴手禮觀光工廠，一台遊覽車40人可以創造200人的產值，等於5倍的效益，怎麼讓旅行業活下來，也就是政府一門重要課題。

吳盈良特別指出旅行業隱性倒閉問題，他表示，事實上很多旅行社沒有撤銷執照，但已半停業的狀態，如果把這些納入，停業數字是幾十倍。有很多人是因為規模小，員工本來就不多，這段時間公司執照就留著，跑去做其他工作，事實上沒有公司關，但旅行從業人員早就已經有很大的流失了。

（中時新聞網 郭匡超）

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更新：臺灣時間每日下午3點 資料來源：衛福部 註：依衛福部更新速度，有時會與確診數有所落差

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