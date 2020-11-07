日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害

台積電不僅是全球晶圓代工龍頭，先進製程技術更是稱霸業界，各國競相邀請設廠，但有網友好奇日本在科技、產業相當進步發達，不論是工業還是基礎研究都很強，為何沒有晶圓代工產業這塊領域呢？拋出這個問題後，引發網友熱議，被其他人戳破盲點「日本也有半導體，只是被韓國和台灣打爆」、「日本半導體早就節節敗退，退守材料領域了」。

台積電掌握製程先進技術，幾乎成為一線大廠首選，美國、日本等國基於國安考量，紛紛邀請到台積電當地設廠，最後台積電赴美國亞利桑那州蓋5奈米晶圓廠，並投入120億美元（約台幣3600億）資本支出，預計於2021年動工、2024年量產。

隨著台積電訂單暴增和製程不斷推升，日本信越化學也將首度在台灣蓋新廠，生產「極紫外光（EUV）」用光阻劑，並提高5成產能，以因應台積電等客戶需求。

有網友在批踢踢以「日本基礎研究那麼強怎沒晶圓代工產業」為題發文，以同樣的基礎研究領域來說，日本領先台灣不少，但在IC設計、晶圓代工產業，何為台灣略勝一籌呢？原PO好奇箇中原因，想問其他人看法。

貼文一出，引發不少網友紛紛回應，有人專業分析，當年台灣發展半導體時，產業霸主還是日本，如NEC、東芝、日立、松下等，當年全是世界前幾大半導體製造企業，但後來兵敗如山倒，早就退守到半導體材料了，現在日本全部半導體企業市值加起來比不過台積電。

還有人表示，半導體材料領域產值最大的矽晶圓前兩名是日本信越、勝高，第三就是台灣的環球晶，毛利都比台積電、聯發科低。日本上游材料強沒錯，但台灣半導體製程工藝贏過日本也是事實，而且越來越多上游材料要來台灣設廠、在地生產，所以台灣半導體的垂直整合會越來越完整。

另有網友認為，「高汙染，也只有台灣人不要命的搶著做」、「日本賣你原料就夠賺了好嗎」、「日本晶圓產能一點都不小，只是產值沒台灣那麼高」、「晶圓代工早期的製程污染很大，日本不願犧牲環境，不做代工」。

（ 中時新聞網 吳美觀）