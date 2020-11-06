英特爾7奈米外包台積 恐引爆美國安問題？

隨著美國大選開票進度顯示拜登當選機率愈發提高，外界也開始設想拜登時代的政策走向，但市場認為，對陸強硬政策恐仍無法避免，至於川普政府所發動的陸美貿易戰，甚至是科技產業競爭，先前就傳出美國將對半導體產業祭出250億美元補助金，吸引大廠返美生產。然而，美國半導體巨頭英特爾在7奈米製程面臨困境，甚至考慮將晶圓代工業務外包，專家認為，這將成為國安問題。

英特爾上月底公布最新一季的財報，儘管獲利達到預期，但資料中心業務出現疲弱跡象，預期伺服器晶片庫存出現調整，導致股價大跌超過10%，加上7月就表明7奈米製程研發將延宕半年時間，預料上市將推遲1年，引發半導體業界震撼。面對研發與產能困境，英特爾執行長Bob Swan透露，將在明年1月決定是否將晶圓代工業務外包給台積電。

據《CNBC》報導，投行 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon表示，晶片將成為新時代的石油資源，如果英特爾真的決定將晶片製造業務外包給台灣，台灣的戰略地位將成為全球最重要。

半導體成為全部科技產品最重要的基礎，CNBC的主持人Kelly Evans表示，美國不論是在手機、電腦甚至是資料中心，都相當倚賴台灣生產的晶片，與此同時，美國大多數企業也將大陸視為最大的發展中市場，包括星巴克（Starbucks）到卡特彼勒（Caterpillar）到雅詩蘭黛（Estee Lauder），都在今年新冠疫情後大陸經濟強勁復甦而受惠。

Kelly Evans 指出，若北京當局在台灣安全上出手，美國應該如何應對，這是個關於美國數兆美元產業鏈的大問題，儘管美方過去聲稱會協防台灣，並在今年簽署多個對台軍售案，但也不會選擇任何一方。

據《華爾街日報》報導，大陸正在朝著2030 年成為全球最大晶片生產國的目標前進，與1990年代相比，當時有超過75%半導體產品從美國或歐洲生產，現在只剩不到25%。

分析人士認為，美國的補貼政策可能扭轉這一頹勢，但就算有在多的財政援助，沒有台灣的半導體依然無法創造AMD和Nvidia這樣的無廠半導體企業，但仍在需要台灣的晶片與大陸內需市場去拉扯。

Kelly Evans表示，儘管陸美發生貿易戰與各種衝突，但就算從現在開始也無法在2030年成為全球最大的晶片製造國，也很難擺脫與大陸之間的依存關係。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 呂承哲）

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