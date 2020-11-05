又1家旅行社撐不住 行健旅遊將裁員

受到新冠肺炎疫情影響，不少旅行社紛紛撐不下去，專做歐美線旅遊的行健旅遊也宣布將裁員20人左右，預計11月30日生效，將依照勞基法規定辦理。

新冠肺炎疫情大幅衝擊觀光產業，不少旅行社紛紛撐不下去，紛紛宣布裁員，已經有20多年歷史，專門經營歐美線的行健旅遊今天也證實有裁員計劃，全體員工為130人，預計裁員20人左右，預計在11月30日生效。

業者表示，受到疫情影響，出國禁令又到年底，雖然有試著轉型做國旅，但招攬情況不佳，在經營成本考量下，只好進行縮編，裁員都將按照勞基法規定辦理。

根據觀光局統計，截至今年10月旅行社解散及停業家數計71家，受疫情影響較107年同期42家及108年37家為高，推測是部分業者退出市場，亦屬市場機制的一環，惟以總公司家數而論，107年及108年同期為3,063家及3,123家，109年則為3,183家，較去年同期成長些許，顯示疫情下仍有業者願投入觀光產業。

觀光局表示，自疫情開始後，相繼提出各項紓困措施，包含人才培訓、停止出入團補助、4至6月營運及薪資補貼及7至9月薪資補貼，已達到安定就業的效果，於7月起視國內疫情和緩之際，推出安心旅遊補助措施，已帶動逾1500萬人次出遊，明顯活絡觀光產業，提振國人旅遊消費信心。

觀光局說，7到9月薪資補貼及安心旅遊補助均已結束，將再盤點預算剩餘情形，適時提供各項紓困及振興措施，同步達到安定就業及活絡市場經濟效果。

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