生產中美關鍵零件 台商兩頭賺

美國總統大選選情拉鋸，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉昨表示，即便美國總統川普連任，對大陸貿易戰、科技戰應會持續，但這幾年下來台商已有因應之道。面對美大選後的兩岸新局，前海基會副祕書長羅懷家建議，台商可以把握大陸十四五規畫和雙循環戰略，切入新基建等項目，因為台商主要是生產關鍵零件，中美都需要，既賣美國市場，也和大陸廠商合作開發大陸市場。

高孔廉說，兩岸經貿對台灣經濟成長助益很大，2019年，台灣對外貿易順差在經濟成長率（GDP）的貢獻度是0.37，其中台灣對大陸（含香港）的貿易順差占整體順差比較是0.63，換算起來，台灣經濟成長中有1/4是來自對大陸貿易順差。今年台灣對大陸出口平均占總出口比例42％，且比重持續增加。

高孔廉表示，台商經過過去幾年中美貿易戰、科技戰，絕大部份都有了因應之道，他以影響最大的外銷美國傳統產業為例，有一家製造金屬家具的台商，被課徵的關稅達到25％，靠著和客戶分配關稅負擔等作法，今年外銷美國業績依然成長。

至於有些台商外移東南亞，可能也會在當地繼續耕耘，不過，因為當地產業鏈和基礎建設並非那麼完善，有些經營的並不太順暢。

大陸談所謂的「雙循環」，一方面擴大內需，一方面仍持續加強外銷，高孔廉表示，台商可以藉著「一帶一路」，向歐洲、非洲、東南亞等地擴銷，大陸官方也有相關鼓勵作法。

至於大陸內需市場，大陸官方靠著放寬信用等作法，消費也開始增加，房地產表現也不錯，可以支持一部份經濟成長，不過，瞄準內需市場的台商，最好是建立品牌和通路，不然很難有好成績，他以一個製造床墊的台商為例，這個台商靠著直銷帶貨，今年就創造不錯的業績成長。

（中國時報 許昌平）