兩強科技戰照打 半導體業沒在怕

美國大選結果雖尚未出爐，不過業界普遍認為，不管誰當選，美國圍堵中國，大打科技戰不會改變。台灣電機電子公會副理事長鄭富雄認為，科技戰不管是民主與共和黨，雙方看法態度都是一致的，也就是圍堵中國。台灣應居中善用地理位置優勢，在供應鏈重組過程中，按照市場區隔發展。「好好的應用，對我們是有利的！」

分析這一波中美科技戰軌跡，工研院產科國際所所長蘇孟宗指出，大陸一定會加速半導體投資，台灣自己這邊也得加速研發。現在台灣在晶圓製造、IC設計具有優勢，只要實力持續保持強勁，也不怕美中科技對打供應鏈分流，畢竟只有弱的才需要靠邊站。

台灣半導體產業協會專案執行祕書游啟聰也認為，美國大選不管是共和還是民主黨勝出，「對半導體業都不影響。」他說雖然台灣半導體產業得配合美國，高階製程移回台灣，但不代表就會失去大陸市場。因為低端製程仍在大陸，像電子五哥都還是可以做，不會因兩強競爭斷掉。

不過他也提醒，不管是川普還是拜登當選，中國大陸都被嚇到了，發展自己的半導體產業（紅色供應鏈）腳步只會加速，可是估計要達發展成熟階段還需要3到5年，短期不影響。只是大陸研發能量是美國的5倍，基礎建設又強，不能輕視。

（中國時報 王玉樹）

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