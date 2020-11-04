「王品瘋美食」APP 會員突破百萬

王品集團今（4）日舉辦「百萬鐵粉瘋美食 讚起餐飲科技力」記者會，發表集團數位轉型成果，自今年2月1日推出全新「王品瘋美食」App，只用269天，就在10月26日突破100萬名會員，創下餐飲App會員最多、100萬名最快達標紀錄；10月31日會員1,015,076人、平均每天增加3,704人，也是餐飲業App會員成長最快的紀錄。

看好行動裝置商機，王品集團2012年9月推出第一代App「瘋美食」，6年累積會員數6年募集131萬名會員，是國內餐飲業會員數最多的App。

但隨著行動載具進步，第一代「瘋美食」App無法滿足顧客需求，王品集團決定打掉重練，2019年Q2董事長陳正輝拍板定案數位轉型計畫，決定3年投入2億元預算，打造全新「王品瘋美食」App。

期望今年達成100萬名會員、2021年達200萬、2022年320萬，在三年內成為台灣「最大的餐廳會員平台」，如今第一階段已達標。

王品集團事業群總經理黃佳慶表示，「王品瘋美食」如今已是餐飲業優惠最多的App，王品會員3％點數，加上八家合作銀行提供2％~4％的回饋點數，消費者最高能獲得7％點數回饋，每一點折抵1元，在王品集團21個品牌、275家餐廳使用，是目前回饋最高、品類最廣、門店數最多的餐飲業App。對8家合作銀行，王品集團每年逾2300萬用餐人次，是與消費者最有效的溝通管道，未來還可以擴大異業「換粉」，共創消費者、王品集團與合作銀行的三贏局面。

黃佳慶指出，「王品瘋美食」長期目標是打造「王品生態圈」，除了近期將帶入「王品嚴選」的零售服務系統，將顧客體驗從餐廳延伸到家廳餐桌、辦公桌，也積極尋求在食、衣、住、行、育、樂、零售業各種民生項目的合作夥伴，希望「王品瘋美食」App成為會員手機裡的生活好朋友，並與合作夥伴共好共擴大商機。

黃佳慶透露，「王品瘋美食」App前期的系統建置費約1,000萬元，主要配合王品集團的服務特性，增添許多功能，而未來兩年的維護費約300萬元。

過去9個月推廣投資，包含行銷活動、會員優惠、累點回饋…總共4,700萬元，第一期總投資金額約6,000萬元，如今第一階段100萬會員數快速達標，顯示「王品瘋美食」App成效良好。

「王品瘋美食」會員APP過去不到300天已創下「3快5高」新紀錄。黃佳慶表示，「王品瘋美食」創的「3快」包括：

1.會員成長「快」：2月1日到10月31日，平均每天有3704人成為王品瘋美食的會員。

2.下載成長「快」：過去9個月，「王品瘋美食」在Apple Store和Google Play 都是餐飲美食類下載第三名，5月因為股東會禮券，更在Apple Store衝到第一名。

3.聲量成長度「快」：Google關鍵字「王品瘋美食App」搜尋度，創一年來新高。

「王品瘋美食」創造的「5高」則分別是：

1.交易筆數「高」：超過70萬次的交易，創餐飲業第一高。

2.票券使用數「高」：電子票券使用超過76萬次，營收超過10億元。

3.累點回饋「高」：和8家合作銀行發出將近4500萬點。

4.扣點回兌「高」：會員回購使用點數超過345萬點，帶來營收超過3000萬元。每1點，創造9倍業績。

5.瘋pay支付「高」：消費者用『瘋pay』付款超過9萬次、消費金額超過2億元，證明『瘋pay』是最好用的電子錢包。