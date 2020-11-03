上銀Q3獲利8季高點 年度EPS估6.1元

傳動元件大廠上銀第3季稅後淨利新台幣9.26億元，是8季來高點，每股稅後純益2.91元，累計前3季稅後淨利13.62億元，每股純益4.27元。法人估上銀到11月單月業績維持在20億元，今年業績小幅成長。

上銀第3季合併營收58.73億元，較第2季56.28億元增加4.3%，單季合併毛利率28.42%，較第2季27.87%增加0.55個百分點；第3季營業費用增加，合併營業利益6.61億元，合併營益率11.26%，較第2季12.22%減少0.96個百分點。

上銀第3季稅後淨利9.26億元，較第2季5.67億元增加63.4%，單季每股稅後純益（EPS）2.91元，優於第2季EPS 1.83元。法人指出，上銀第3季獲利是8季來高點。

累計今年前3季上銀合併營收151.15億元，較去年同期161.95億元減少6.66%，前3季合併毛利率27.31%，較去年同期35.54%減少8.23個百分點；前3季合併營業利益12.63億元，營益率8.36%，較去年同期15.18%減少6.82個百分點。

前3季上銀稅後淨利13.62億元，較去年同期18.26億元減少25.4%，前3季每股稅後純益4.27元，低於去年同期EPS 5.73元。

觀察第4季傳動元件產業營運表現，美系外資法人指出，第4季線性滑軌急單持續，不過訂單能見度僅1到2個月，顯示通路商對於庫存態度保守；智慧型手機機台訂單趨緩；中國大陸5G基地台訂單也有減緩跡象，線性滑軌和半導體機器人的需求超過滾珠螺桿，產品價格持穩。

展望上銀第4季營運表現，外資法人預估可望較第3季持平，10月訂單業績較9月持穩，單月業績維持在20億元，需留意COVID-19疫情在美國和歐洲市場影響程度。

另一家美系外資法人預估上銀到11月單月業績可維持在20億元，預期第4季業績在58億元到59億元區間，較第3季持平，較去年同期成長45%到46%區間。

展望今年，法人預估上銀今年整體業績可逼近209億元，年增3%到4%區間，稅後獲利可超過19.4億元，每股純益可逼近6.1元。