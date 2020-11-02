台化打入豐田台灣供應鏈 打破日商獨占局面

台化掌握疫後商機超前部署，塑料車用應用成功打進全球汽車龍頭豐田（TOYOTA）台灣供應鏈；2日宣布PP材料通過國瑞汽車認證，成為台灣首家非日系PP材料供應商。國瑞汽車台灣汽車年銷售約10萬輛，過去材料均採日本供應，台化這次獲得青睞，有助於PP高階應用擴大國際佈局。

台化副董事長洪福源表示，塑膠部門（包括PP、ABS、PS、PC四大材料）目前月銷量約19萬噸，其中應用於車用、醫療等高值化約1萬噸；此次打進國瑞汽車，明年相關高值化塑膠材料出貨目標將力拚倍增，達2萬噸。

為拓展市場並與豐田汽車結盟，台化歷時三年的縝密開發、樣品分析及測試，終成功通過嚴格認證要求，正式通過國瑞汽車認證，PP材料已導入汽車生產中，應用在重要車門板，成為國瑞有史以來第一家非日系PP材料供應商，打破日商獨占局面。

國瑞汽車是TOYOTA在台灣的製造基地，由日本豐田、日野（HINO）和台灣和泰車共同合資設立的汽車製造廠，目前有中壢廠及觀音廠兩工廠；除在台銷售，也賣到中東及東南亞地區。

國瑞汽車30年以來，長期使用日系進口PP材料；台化這次先供應一款車型，但因車門板面積大，對PP需求用量不小。

洪福源指出，豐田是全球最大車廠，而國瑞汽車更連續3年獲得「零缺點」評價，顯示其對品質要求的高水準。台化希望藉由此次機會，讓更多國際客戶認識到台化PP的品質與穩定性，進而拓展更多生意。

洪福源說，台化目前也是其他車廠的供應鏈。一台汽車重量大約1噸多，其中有10～12％是塑料，而PP就包辦其中的六成，包括保險桿等，未來台化機會還很多。

延伸閱讀



獲利佳 台塑、台化收復季線

台化：5月高價庫存壓力翻正 下半年營運好轉