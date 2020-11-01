11/1前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/2(一)
|勞動部公布最新無薪假統計
|中經院公布2020年10月臺灣採購經理人指數
|大同召開董事會推舉新任董事長
|中興電工與西門子簽署MOU
|ICCA移師高雄展覽館
|11/3(二)
|台經院2021年景氣展望與產業趨勢研討會
|台灣產業創生平台2020台灣產業新創投資論壇
|加工處AI製造升級研討會
|11/4(三)
|賦稅署例行記者會
|2021台灣製造業暨醫療器材產業景氣展望
|國際新創加速器SparkLabs Taipei DemoDay 4
|網家雙11活動
|線上泰國台灣形象展
|11/5(四)
|促參司例行記者會
|主計總處公布10月物價統計
|央行公布10月外匯存底
|加勒比海暨太平洋旅遊推廣
|11/6(五)
|橘子集團25週年
國際財經焦點
|11/2 (一)
|美國10月製造業採購經理人指數（PMI）
|日本10月製造業PMI、汽車銷售
|法國10月製造業PMI
|德國10月製造業PMI
|英國10月CIPS / Markit製造業PMI
|11/3(二)
|美國9月工廠訂單
|韓國10月消費者物價指數（CPI）
|11/4 (三)
|美國MBA每周房貸申請調查、10月ADP就業報告、ISM 10月非製造業PMI
|法國10月服務業PMI
|德國10月服務業PMI
|英國10月CIPS / Markit服務業PMI
|11/5 (四)
|美國上周初領失業救濟人數、EIA每周石油狀況報告
|日本10月服務業PMI
|英國10月CIPS / Markit營建業PMI
|德國9月製造業訂單
|11/6(五)
|美國10月非農就業報告
|日本9月家庭支出、勞動力調查
|德國9月工業生產
|英國10月Halifax房價指數
陸港澳焦點
|11/2(一)
|10月財新中國製造業PMI
|萬國數據在港股掛牌
|2020世界計算機大會在湖南長沙舉辦，至4日
|11/3(二)
|聯想集團H股公布第三季財報
|11/4(三)
|10月財新中國服務業、綜合PMI
|阿里巴巴、大成食品H股公布第三季財報
|11/5(四)
|第三屆進博會在上海召開，至10日
|螞蟻集團正式在A＋H股掛牌
|11/7(六)
|10月進出口
|10月外匯存底
台股一周焦點
|11/2(一)
|除息
|國統
|11/3(二)
|除權息
|台中銀、VHQ-KY
|法說會
|瑞昱、環球晶、信邦
|11/4(三)
|股東臨時會
|艾華
|法說會
|群電、世界、研華、耀登
|11/5(四)
|股東臨時會
|豪展、信昌化
|除權
|上銀、榮成、祺驊
|法說會
|TPK-KY、國票金、群光、遠傳
|11/6(五)
|股東臨時會
|力麗店
|除權息
|亞航
|法說會
|台灣大、文曄