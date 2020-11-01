11/1前瞻一周》下周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/2(一) 勞動部公布最新無薪假統計
中經院公布2020年10月臺灣採購經理人指數
大同召開董事會推舉新任董事長
中興電工與西門子簽署MOU
ICCA移師高雄展覽館
11/3(二) 台經院2021年景氣展望與產業趨勢研討會
台灣產業創生平台2020台灣產業新創投資論壇
加工處AI製造升級研討會
11/4(三) 賦稅署例行記者會
2021台灣製造業暨醫療器材產業景氣展望
國際新創加速器SparkLabs Taipei DemoDay 4
網家雙11活動
線上泰國台灣形象展
11/5(四) 促參司例行記者會
主計總處公布10月物價統計
央行公布10月外匯存底
加勒比海暨太平洋旅遊推廣
11/6(五) 橘子集團25週年

國際財經焦點

11/2 (一) 美國10月製造業採購經理人指數（PMI）
日本10月製造業PMI、汽車銷售
法國10月製造業PMI
德國10月製造業PMI
英國10月CIPS / Markit製造業PMI
11/3(二) 美國9月工廠訂單
韓國10月消費者物價指數（CPI）
11/4 (三) 美國MBA每周房貸申請調查、10月ADP就業報告、ISM 10月非製造業PMI
法國10月服務業PMI
德國10月服務業PMI
英國10月CIPS / Markit服務業PMI
11/5 (四) 美國上周初領失業救濟人數、EIA每周石油狀況報告
日本10月服務業PMI
英國10月CIPS / Markit營建業PMI
德國9月製造業訂單
11/6(五) 美國10月非農就業報告
日本9月家庭支出、勞動力調查
德國9月工業生產
英國10月Halifax房價指數

陸港澳焦點

11/2(一) 10月財新中國製造業PMI
萬國數據在港股掛牌
2020世界計算機大會在湖南長沙舉辦，至4日
11/3(二) 聯想集團H股公布第三季財報
11/4(三) 10月財新中國服務業、綜合PMI
阿里巴巴、大成食品H股公布第三季財報
11/5(四) 第三屆進博會在上海召開，至10日
螞蟻集團正式在A＋H股掛牌
11/7(六) 10月進出口
10月外匯存底

台股一周焦點

11/2(一) 除息 國統
11/3(二) 除權息 台中銀、VHQ-KY
法說會 瑞昱、環球晶、信邦
11/4(三) 股東臨時會 艾華
法說會 群電、世界、研華、耀登
11/5(四) 股東臨時會 豪展、信昌化
除權 上銀、榮成、祺驊
法說會 TPK-KY、國票金、群光、遠傳
11/6(五) 股東臨時會 力麗店
除權息 亞航
法說會 台灣大、文曄
工商時報 數位編輯