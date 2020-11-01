中高齡勞參率創高 職場有三危

高齡化社會，民眾擔心養不起的未來，不僅退休延長年齡，不少勞工年過60歲了，仍持續辛勞工作；根據主計總處公布國情統計通報顯示，45歲至64歲中高齡者，今年1至8月平均勞動參與率達63.9%，10年增加3.6個百分點，續創歷史新高。

人力專家楊宗斌分析，缺退休金、分擔家計等，是中高齡參與工作、延後退休的主因；楊宗斌也點出，中高齡勞工在職場上有三危問題，包括職場易被取代、手頭吃緊以及分神照顧親人等三危機。

楊宗斌根據調查指出，中高齡者比較辛苦的是，有超過4分之1是「二度就業」的勞工，其中，有高達64.8%透露重返職場後的薪資水準「比之前低」，「持平」者則約31.7%。

主計總處表示，近年來中高齡女性勞參率明顯增加，從民國99年的45.6%，提升至52.1%，男性卻僅增加1個百分點、至76.4%，但卻讓兩性的差距從約30個百分點續降至24.3個百分點。

楊宗斌指出，二度就業中高齡女性勞工，偏好職缺包括餐飲業外場人員、門市賣場人員、行政助理、作業員、會計出納；至於中高齡男性勞部分，偏好職缺有門市賣場人員、餐飲業內場人員、社區總幹事、行政助理、作業員。

（中國時報 洪凱音）

