台灣精品未來樂園體驗 40家精英品牌進駐

超過40家創新台灣精品品牌首度在外貿協會號召下，以巨型「未來樂園」展現體驗園區，31日於世貿一館登場，吸引報名人數衝破6,000人，三大產品體驗區展示百餘件新科技產品，更令參觀者大為驚豔。

經濟部國際貿易局與外貿協會首次於台北世貿中心一館打造為期兩天的「台灣精品未來樂園」，開放民眾兩天免費入場，活動更高規格邀請新一代金曲獎歌后魏如萱擔任開幕嘉賓，今年以「創新臺灣，精采世界」為主軸，集結臺灣超過40家菁英得獎品牌進駐，搭建結合MR技術的366巨型體驗牆與網美拍照裝置藝術，以另類手法滿足五感，讓人彷彿搭上時光機穿梭至未來。

三大主題展區展示百餘件新科技產品，其中「時尚嘉年華」充滿時下最潮的生活用品；「星際遨遊」臺灣資通訊科技將數位體驗大幅昇華；「衝鋒探險」則是為追逐刺激、喜歡Outdoor體驗的民眾量身打造。活動更是翻轉傳統框架，透過互動體驗的形式於舞台展示多項創新產品，例如美利達（MERIDA）電動（輔助）自行車、建大（KENDA）雷龍胎、喬山（Johnson）Matrix CXP 飛輪訓練健身車等，讓上台感受的民眾皆大呼過癮。

而巨型366 MR體驗牆，透過QR Code讓民眾一指之間掌握2020年台灣精品的得獎品牌，帶領民眾從不同視角體驗未來的無限可能。貿協副秘書長王熙蒙表示，台灣精品是給全世界的創新生活提案，始終致力於實踐臺灣本土精神，用實在、親切，以最細膩的溫暖情感，為人們打造創新生活，藉由此次活動讓國人真正認識台灣精品。

除了金曲歌手、樂團參與現場演唱助陣，並邀來不少KOL以直播示範Vivitek台達電子便攜式智能微投影、PAPER SHOOT紙可拍、MOSA Soda Splash免插電氣泡飲料機、Bubblingplus 驚奇瓶等台灣精品。

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