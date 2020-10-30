ITF買起來 首日業績開紅盤

2020ITF台北國際旅展30日在南港展覽館開展，規模雖較往年略小，且不少參展單位早早發動線上旅展促銷，但老爺、晶華、香格里拉遠東、雲朗、六福、凱撒、天成等飯店集團，及君悅與美福等飯店，首日實體展場銷售業績仍較去年全面成長。

由於邊境管制未解除、國門不開，國人無法赴海外旅遊度假，本屆ITF旅展不但是全球規模最大的實體旅展，更成為歷年規模最大的「國旅展」。實體展場首日銷售業績開紅盤外，所有線上旅展銷售業績更大幅成長。

雲朗觀光表示，今年實體旅展首日總業績年增兩倍，線上旅展自10月22日起上線，截至30日線上與實體總體銷售業績年增達五倍，且在實體展場客單價消費與提袋率皆有成長。

香格里拉遠東國際大飯店實體旅展首日業績破千萬元，線上旅展自10月26日開賣以來累積超過千萬元營收，均較去年倍增，主要原因是往年住宿券以台南為主，今年增加台北遠東的住宿券，以及現場滿額贈禮推升買氣，集團預估整體銷售目標將超過4,000萬元，較去年翻倍成長。

晶華酒店實體展場第一天營收2,000萬元、年成長44％，線上旅展銷售五天業績2,600萬元，較去年同天數成長317％，今年預估實體加線上的業績可達1.3億元、成長40％。

寒舍集團旅展首日現場業績約1,000萬元，與去年首日持平，但線上旅展截至30日銷售業績已達約3,500萬元、較去年同期成長近一倍，寒舍今年也在飯店增設快閃櫃方便民眾購買票券，預估整體業績加總約6,000萬元。

國泰飯店觀光事業集合旗下三品牌七家飯店（和逸、慕軒、台北國泰萬怡酒店），首日業績開紅盤衝破200萬元，國泰萬怡酒店餐券首日業績亦達60萬元，至於線上旅展開賣兩周，業績上看550萬元，已超越去年整體銷售總額，預計將成長80％。集團預估今年ITF旅展總營收可望超過2,500萬元、較去年成長30％以上。