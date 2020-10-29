賴正鎰籲：召開國是會議 推動商業泡泡

商總理事長賴正鎰29日以「化疫為利」為訴求，當面呼籲政府高層召開國是會議訂出「2030國家發展計畫」，並建議現階段應防疫、紓困、振興三管齊下。為振興經濟，商總強烈建議應比照「外交泡泡」模式，推動「商業泡泡」。

賴正鎰29日率「優良商人」得主到總統府與行政院，分別會見總統蔡英文、與行政院副院沈榮津，並向府院高層呈遞「商總2020政策建言書」。針對「商業泡泡」，他透露沈榮津表示政府日前開過會，也在思考如何推動「商業泡泡」，會以商業思考模式來推動，剛開始會先從有訂單需求部分，小規模、小幅度進行。此外，近來德法疫情升高，並有封城打算，而觀光旅遊人數相對較多，管控較困難，因此沈榮津說，現階段暫不考慮「旅遊泡泡」。不過，是否開放商務泡泡，沈榮津透過辦公室表示，必須由指揮中心做專業嚴謹評估。

據了解，行政院已啟動跨部會研議「經濟泡泡」，將比照美國衛生部長阿扎爾訪台「外交泡泡」防疫模式辦理，知情人士透露，未來經目的事業主管機關同意的重要個人、公司來台從事經濟活動，都可比照此一模式。但因歐洲德、法疫情嚴重，何時實施「經濟泡泡」，官員說，仍待觀察疫情後續發展，惟指揮中心已研擬一套「經濟泡泡」防疫版本送請經濟部表示意見，經濟部16日已回覆，相關規範仍要跨部會討論。

政府對「商業泡泡」雖還在研議中，賴正鎰仍寄予厚望，盼政府一旦推動，先與大陸、港澳、日本、韓國、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭等進行談判，並在11月底前上路。賴正鎰建議，放寬入境措施可採「3＋2」模式，亦即先取得72小時（3日）內有效核酸檢驗陰性報告，且在入境後隔離48小時內，2次採檢為陰性就能解除隔離，免除入境隔離14天規定。

賴正鎰說，為避免進入秋冬後疫情再起，防疫、紓困與振興都不能停，建議政府持續規畫紓困4.0、甚至5.0方案，更重要是續推「振興2.0」方案。他說，三倍券對提振經濟確實發揮相當效益，建議政府慎重考慮再發5千元振興券，讓台灣產業走出疫情困境。