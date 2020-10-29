鄭貞茂：拚陽明列指數成分股

陽明海運29日召開法說會，這也是新任董事長鄭貞茂首場處女秀，他表示，不追求船隊在全球市場排名，未來將以財務穩健為首要，努力讓目前約5％的外資與法人持股比例倍增，並讓陽明成為指數成分股。

陽明業務長張紹豐則表示，11月1日陽明美國線每大箱（40呎櫃）運價要漲100美元，但強調調漲後並未高過目前市場上的最高價，不會引發大陸水運局關切。

近日陽明所屬THEA聯盟，因成員日本ONE（海洋網聯船務）帶頭提出美國線11月每大箱運價漲300美元方案，其他會員也相繼呼應，但因另外兩大海運聯盟成員都決定不漲價，讓陽明高階相當煩惱，在鄭貞茂不放過賺錢機會，採取折衷方案，決定每大箱漲100美元，調漲後美西每大箱3,850美元，美東4,700美元，都沒有超過目前市場上最高運價。

陽明行政長史美琦指出，Aphaliner等三大海運諮詢機構預估，2020年海運市場都是需求大於供給，估供需之間差距在4.9～9％之間，疫情初期主要在搶運醫療物資，接著因為居家辦公，讓居家用品、家電、健身器材、除草機等大賣，電商銷售也大幅成長，造成目前貨櫃船運市場缺艙、缺櫃現象，目前公司所有運力都已用上，與所屬聯盟沒有外傳的歐洲線冬季減班動作。

鄭貞茂表示，未來在財務穩健的前提下，評估可獲利情況下才會建造新船，不追求船隊在全球市場排名，會努力降低負債比，努力讓目前約5％的外資與法人的持股比例倍增，並成為指數成分股。陽明年底前還會辦一場法說會，明年規劃辦三場，後年目標每季辦一場。

鄭貞茂表示，海運市場波動很大，過去為維持市占率持續擴張船隊，但造成財務包袱，他希望陽明是配合政府政策，營運穩定的公司，上任以來逐步檢討作業流程、穩定現金流，更審慎評估支出和報酬，不要讓公司大起大落，至於明年是否增資還要研究。