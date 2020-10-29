兩廳院33年首見赤字 轉型文化電商求生

疫情重創表演藝術產業，國家兩廳院今年恐將大虧約8,000萬，開幕33年以來首見赤字。但危機也是轉機，兩廳院29日宣布推動國內最先進的數位再造計畫，旗下最大藝文售票系統攜手廣達研究院，轉型為文化生活電商，跨足展覽、電影票等銷售，11月起試營運，引起藝文圈、科技業高度重視。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝透露，受疫情影響，上半年票房收入歸零，包括投資最大的TIFA台灣國際藝術節停辦損失慘重；下半年觀眾回籠，票房雖然重回八成水準，但全年總計恐將虧約8,000萬，包括外租場地大減、提供表團票務優惠、駐店減租等，為了讓表演藝術產業鏈能活下來，虧損概由兩廳院吸收。

據兩廳院近年預算書，主要收入來源有票房約8、9千萬，場租約7千萬及售票佣金約6、7千萬，還有以節目專案爭取贊助約3,500萬元，近年包括力晶贊助古典音樂類節目、台新金贊助夏日爵士戶外派對、玉山金贊助共融計畫等。

總計，兩廳院一年營運至少花費8億元，政府補助約4.5億元、收入約4億元，處於打平或小賺，唯一次虧損是2018年折舊增加致小賠約130萬。今年受疫情影響，兩廳院上半年節目取消、延期，光是票房收入就大減2／3，贊助跟著減少。

劉怡汝表示，明年兩廳院檔期全滿，營運可望回歸正常，在意識到疫情帶動宅體驗、個人化娛樂興起，表演藝術產業的展演製作、大眾觀演與國際交流模式都改變，兩廳院也要超前部署，以數位改造計畫擴大影響力，包括開發劇場管理營運新系統，連結升級版的官網、售票與會員系統等，提供觀眾一鍵購足服務，更重要是可收集全國文化消費大數據，做為政府施政參考，總投資約2,500萬元。

最受矚目的是國內最大藝文票券兩廳院售票系統，11月中將試營運，不僅影響整個表演藝術產業生態，隨著跨足視覺、電影、文創、小旅行類內容與票券銷售，也會跟年代、寬宏等售票系統搶客。

以前兩廳院售票系統由宏碁建置，已使用逾15年，也是國內其他售票系統的原型，在邀請宏碁、廣達兩大科技公司比案後，新一代售票系統「OpenTix」改由廣達操刀，建置成本約5,000萬元，獨家提供兩廳院使用。