聯電Q3獲利創14年新高 每股純益0.75元

晶圓代工廠聯電第3季歸屬母公司淨利新台幣91.1億元，創14年多來新高，每股純益0.75元。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受惠居家上班與在家學習持續帶動智慧手機及電腦相關的無線連結和電源管理晶片需求，聯電第3季產能利用率維持97%高水位。

聯電第3季營收448.7億元，較第2季再增加1.1%，改寫歷史新高紀錄，因新台幣升值影響，毛利率21.8%，較第2季下滑1.3個百分點。

在旗下薄膜太陽能子公司聯相光電處分廠房挹注下，聯電第3季獲利攀高，營業利益71.33億元，季增22%，歸屬母公司淨利91.1億元，季增36.3%，創14年多來新高，每股純益0.75元。

聯電前3季營收1315.25億元，年增23.7%，毛利率21.4%，較去年同期拉升7.9個百分點，歸屬母公司淨利179.94億元，年增206.5%，每股純益1.5元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，居家上班與在家學習帶動的消費性和電腦相關應用需求，將持續推升晶圓出貨溫和增長。

此外，特殊應用電子產品內矽含量提升，特別在5G智慧手機及物聯網裝置，將進一步推升對半導體的需求，王石預估，第4季晶圓出貨量將季增1%至2%，產品平均售價將上揚約1%，毛利率持平。

王石說，當前產業的供需動態已經轉向對晶圓代工較為有利，聯電將在強化客戶關係及股東的利益中尋求平衡，確保公司長期的發展。

因應產能建置需求，聯電董事會今天通過147.93億元資本預算執行案。配合中長期成長及客戶需求，聯電董事會還授權董事長洪嘉聰對可能的投資標的，參與競標、議價、協商並簽署相關文件，並於未來董事會報告或討論。

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