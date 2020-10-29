疫後影響 台灣CEO認面臨五大風險

KPMG安侯建業聯合會計師事務所28日發表《2020台灣CEO前瞻大調查》，主題為「COVID-19疫情的衝擊」，調查發現疫後影響台灣企業五大風險為國家屬地主義風險（28％）、新興／顛覆性科技風險（20％）、供應鏈風險（18％）、人才風險（12％）、營運風險（10％）。

調查同時發現，在疫情發生後供應鏈風險已躍升為企業風險第3名，78％台灣CEO在疫情爆發後表示需重新思考全球供應鏈布局，全球（67％）與亞太（73％）也有7成左右的CEO認為需再調整其供應鏈策略。

KPMG安侯建業主席于紀隆認為，過去20年來，大陸占全球製造業比率急增，因此疫情發生初期對科技、製造與藥品業等的供應產生嚴重衝擊，突顯供應鏈斷鏈的風險，因此未來CEO在供應鏈的布局將需更加全面。

另根據調查，疫前與疫後CEO的信心程度發現，全球、亞太與台灣CEO雖信心度皆下滑，但仍有近5成CEO對其未來3年「國內景氣發展」具有信心，而台灣CEO的信心指數更高達56％，于紀隆認為，這數字可代表台灣在防疫上較完善，且過去幾年在營運模式也有許多創新，使得台灣CEO對國內景氣發展更具信心。

KPMG於今年1至2月針對國內企業年營業額超過美金5億元以上的50位CEO進行問卷調查，並於7至8月再度針對台灣50位CEO進行疫後問卷調查。

（中國時報 許昌平）