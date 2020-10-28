紓困財源見底 拯救觀光下階段振興為主

時序進入秋冬，歐美第二波新冠肺炎疫情再起，國門短期內無法重啟，據了解，行政院已啟動研議下一階段因應措施，在避免政府財政負擔過大情況下，初步考慮以振興為主，不排除若干紓困措施，但像安心旅遊住宿折價1千元的大手筆，恐因財政負擔難再繼續，將視後續疫情發展而定。

針對旅行公會全聯會理事長蕭博仁建議政府，繼續給予旅行社薪資補助、國旅市場給予安心旅遊補助、給予領隊導遊生計補助等。觀光局官員表示，後續補助措施視疫情發展進一步評估，是否提出紓困4.0由政院做政策決定。旅行公會全聯會近日彙整旅行社建議，官員說，觀光局收到後會整體評估，研議可行措施，但觀光發展基金已經見底，必須考慮預算問題。

知情官員也透露，行政院考慮國門關閉恐非短時間，一旦長達二～三年，政府持續採行特別預算紓困措施，在財政將是沈重負擔，再加上海嘯第一排的觀光、旅遊、航空業，補助多靠觀光發展基金，如今觀光發展基金見底，持續紓困恐不是辦法，必須採行新的對策，因此下一階段因應措施，方向將以振興為主。

各部會已展開下階段疫情因應措施研議，官員說，以交通部為例，安心旅遊10月底結束後，目前已在研議後續振興國旅措施，但在政府經費有限下，未來補助經費將「非常有限」，因為「巧婦難為無米之炊」，類似安心旅遊每人補助住宿一晚1千元情形，已不可能再出現，未來可能採行方式類似高鐵假期，提供搭車、住宿打折優惠等配套措施。

立法院會23日三讀通過「紓困3.0」追加預算2,099億4,700萬元時，外界關注是否會編列紓困4.0特別預算，行政院發言人丁怡銘曾表示，目前尚未有籌編紓困4.0特別預算計畫，但若疫情有新發展，會適時因應。