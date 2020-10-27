通路自有品牌 價格戰變價值戰

通路自有品牌大戰進入新時代！國內量販、超市、超商自有品牌發展已久，從過去主打低價策略的「價格戰」，近年漸升級為求質的「價值戰」，包括家樂福、愛買、美廉社、全家等紛紛推廣標榜無添加、少添加、產地嚴選、有機或潔淨標示認證等自有品牌商品，除帶動業績增長，更重要的是對應消費趨勢達到市場區隔目標。

家樂福27日攜手華膳空廚推出六款自有品牌冷凍調理餐，主打無添加71項爭議性添加物及無色素，是冷凍食品市場罕見的標準。家樂福自有品牌超過千項商品，涵括生鮮、食品及日用品，占整體營收比重約一成，以2019年營業額710億元計算，光自有品牌就逾70億，今年前九個月又比去年成長50％。

家樂福商品部全國自有品牌經理黃秀玉受訪表示，因疫情因素，民眾對CP值高的自有品牌接受度更高，加上通路自有品牌進化升級，現在更強調的是物超所值，亦即在同類商品中價格並不是最低，但品質更好，自有品牌冷凍食品類無論品項或業績都倍數增長。

愛買表示，自有品牌商品包括沖泡、速食麵、調理包、冷凍食品、寵物食品、清潔用品等，均通過SGS嚴格認證，並與ISO認證的知名大廠合作，食品廠也獲得HACCP標章，平均每年可創造上億業績，近三年穩定成長10～20％。

美廉社表示，旗下三大自有品牌合計近300項商品，從瓶裝水、零食、飲料、冷凍食品到日用品類，除主打價格的「VV元氣純水」，強調少添加的「心樸市集」也異軍突起，今年還推出無調味堅果、豆漿、氣泡水等。

全家表示，旗下FMC自有品牌涵括食品類、日用品和紡織品等，其中，國產的FMC食品類更已100％取得Clean Label潔淨標示，2019年自有品牌業績約30億，今年前九個月年增近一成。全家自有品牌占營收比重穩定維持4～5％，隨著營業額創高，自有品牌份額也在擴增。

通路做自己 有三大優勢

各大民生消費通路都在自有品牌上著力，主要瞄準三大優勢，一是通路最接近消費者、掌握最完整的消費趨勢，在產品開發上更精準；二是差異化，自有品牌產品只在自家通路販售，可有效做出市場區隔，吸引忠誠顧客；三是省去上架、廣告、陳列、抽成等費用，利潤空間更大，省下的成本又能反映在價格上，創造價格優勢。

產品開發上，全家表示，2013年推出FamilyMart collection（FMC）的初衷，是在不跟供應商競爭的前提下創造差異化，一開始就不打算走價格戰，而是強調品質，並透過據點優勢觀察消費趨勢後，開發目前市場上仍有需求缺口的商品。

例如全家於2017年推出FMC「蜂蜜水」，創下日銷上萬瓶、年銷上億元紀錄；2019年再推出「小分子氣泡水」也躍居同類商品冠軍；2019年底推出700ml瓶裝茶飲，上半年已賣逾900萬瓶，成為自有品牌銷量冠軍。

在市場區隔上，家樂福商品部全國自有品牌經理黃秀玉說，自有品牌最大優勢就是差異化，加上來自家樂福法國總部的全球採購優勢，引進多樣化進口商品，創造獨特性，並透過「自有品牌日」消費滿額八折的推廣，拉高顧客忠誠度。

第三在利潤跟定價上，通路自有品牌商品普遍具有價格優勢，黃秀玉透露，家樂福自有品牌（依商品屬性及競爭對手的差異，平均可比同類型商品便宜10％～50％不等，利潤也高出5～10％左右，但掛上自有品牌後更代表對產品全權負責，不能輕易砸了招牌。