上銀智慧滾珠螺桿 獲進軍汽車業門票

上銀科技開發新世代智慧精密滾珠螺桿，積極搶攻歐洲汽車廠應用在汽車剎車及轉向系統訂單，瞄準電動車產業大有可為，提前卡位布局，申請IATF 16949認證，獲得SGS認證，拿下進軍汽車供應鏈門票。

上銀今（27）日上漲2.0元而以279.5元開出，最高282.5元，隨後賣壓湧現，最低至273.0元拉回，目前呈現下跌走勢。

上銀集團總裁卓永財主導下，上銀近年積極開發智慧滾珠螺桿等多項新產品，布局半導體、5G、醫療、汽車、電子、光電及交通基礎設施等產業，降低受工具機產業榮枯影響的衝擊。

上銀與大銀兩公司聯手拿下日本豐田汽車集團旗下大陸廣州豐田汽車廠建置四條智慧生產線，其中一條焊接線由上銀提供線性滑軌、滾珠螺桿及機器人，大銀提供線性馬達，並協助豐田四家系統整合廠完成智慧產線建置。上銀董事長卓文恒去年中接班後，持續推展智慧滾珠螺桿應用在汽車煞車及轉向系統新業務。

上銀表示，汽車電動助力轉向（EPS）滾珠螺桿是新世代汽車轉向系統的關鍵零組件，EPS具備極佳的節能效率，不但是燃油汽車節能的利器，更是電能車的必要的裝備。上銀經過多年累積的經驗及驗證，具備車輛電動助力轉向系統之關鍵零組件自製開發的能力，對未來進入車用市場實已具備良好的基礎。

上銀表示，上銀希望透過IATF 16949汽車品質管理系統的推動，兼顧體系、製程及產品規範三大面向，從源頭建立高標準的產品品質和可靠度，以堅實的研發能量，進軍車用市場，提供客戶創新加值解決方案。

取得IATF 16949認證，更代表上銀正式進入汽車產業供應鏈的重要里程碑。上銀未來將擴大投入汽車產業的零組件供應鏈，也積極與各大國際車廠與零件品牌攜手合作，期在新世代汽車應用上展現台灣深厚製造能量的實力。