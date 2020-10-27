每年可疊出千座101 藏壽司上櫃之亂掀怒吃潮

今年9月間，亞洲藏壽司掛牌前夕，在興櫃飆出325.5元的天價，上櫃後卻跌破百元，被稱為「壽司之亂」；董事長西川健太郎接受本刊記者專訪時，直言：「我也很驚訝，公開承銷價格是55元，沒想到上櫃前衝那麼高！不過報導帶動了生意，真是感謝！」

因為新冠肺炎加上認列展店、裝潢、上櫃等費用，亞洲藏壽司上半年盈轉虧，但在台灣5月解封後餐飲恢復元氣，加上上櫃話題讓名聲更加響亮，店頭熱門時段掀起排隊熱潮，9月合併營收2.21億元，年增48.11％，第三季營收6.89億元，創單季歷史新高，走出疫情利空。

背景雄厚的亞洲藏壽司，母公司「KURA壽司」為日本前三大迴轉壽司品牌，在全球（含日本、台灣、美國）共有520家分店，去年營收約374億元。1975年出生的西川健太郎與台灣並無淵源，他從專門學校畢業後，首份正職就是KURA壽司店員，歷任店長、督導、採購經理。

「我進公司前，是由創辦人田中邦彥社長親自面試，社長講起事業充滿熱情，當時KURA壽司才十多間店，他就提到未來要到海外發展。」45歲的西川健太郎說。

2014年KURA壽司決定進軍台灣時，他被指派來台負責採購，因表現出色，後來被田中邦彥親自點名出任亞洲藏壽司總經理兼董事長。

「在日本，小型壽司店很多，但能夠成功的大型迴轉壽司企業相對不多，亞洲藏壽司的主旨就是歡樂、創新。」西川健太郎說。

亞洲藏壽司來台6年，到年底前將開30家分店，在快速擴張、客源分散之下，還必須穩住業績，從選址、菜單創新、到用大數據嚴控廢棄率，西川健太郎揭露大型迴轉壽司的經營心法，令人驚訝的是，台日民情看似相似，但其實還是不一樣，他因此嘗到苦頭……。

（中時新聞網 CTWANT）