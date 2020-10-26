逆風高飛！星宇12月開航曼谷大阪東京航線

在全球航空產業受疫情重擊的情勢下，星宇航空逆勢宣佈將於12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點，搶佔亞洲重點城市，積極迎戰航空業的嚴峻寒冬。

曼谷、大阪航線預定於11月2日起於星宇航空官網及各大旅行社接受訂位，東京航線則暫訂於11月中開放訂位。

星宇航空新開闢的三航點，初期提供每週2班的飛航服務，預定於12月１日開闢桃園-曼谷（蘇凡納布）、12月15日開闢桃園-大阪（關西）、12月16日開闢桃園-東京（成田）航線，並以「月」為單位，依市場需求，機動調整航班，穩健迎接逐步復甦的旅運市場，同時也提供返鄉、洽公、求學的旅客，多一個安心的選擇。

星宇航空自今年初開航以來，即隨疫情變化彈性調整航班，從暫時性的全面停航、延緩開航宿霧及沖繩航線、採取客機腹艙載貨，到近月來復飛澳門每日1班、檳城每週兩班的定期飛航，皆以最精實的方式，有效整合人員訓練、載客維運、貨運服務。

在評估疫後整體航空運輸市場復甦情況，調整佈局選擇剛性需求強勁的各國「商業大城」提供旅運服務，期在復甦市場中穩健部署，以滿足旅客之需求與期待。

星宇航空執行長翟健華表示：「在全球疫情未能控制的情況下，策略改變是必要的手段，但星宇航空的願景不變，因此包括陸續交機的13架A321neo機隊，及將於2021年初落成啟用的星宇航空運籌中心等，各項軟、硬體建置都會依原訂進度穩健進行、如期到位。」

針對新開航線，星宇航空各項防疫措施也絕不鬆懈，嚴格謹守疫情指揮中心規範，從人員、環境以至機上用品，各環節皆會加強管控及落實消毒作業，空服員航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡。

除機內暫停WiFi服務，減少接觸外，機上服務大致維持正常供應，盡力讓旅客仍能享受到精緻的飛行體驗。詳細航班及購票資訊，可至星宇航空官網（http://www.starlux-airlines.com）查詢。

7.緯創資通（3231）加速布局AIoT版圖，26日於「2020 自駕車高精地圖布建與導航安全實證國際研討會」中，首度展示與交大智慧視覺系統設計實驗室所開發之智慧路側設施及驗證成果，同時為其進軍自動駕駛產業之車路雲之資訊整合領域奠下基礎。

8.攸關高雄亞洲新灣區發展的205兵工廠遷建案，因工程預算達122.86億元，為了增進施工品質、避免不當干擾，高雄市政府26日宣示成立「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」，希望藉由採購廉政平台的成立，導入預防性的廉政治理概念。

9.下半年度最大電商銷售季雙11即將上檔，微星率先喊推「超級購物季」優惠方案，旗下熱銷款電競筆電直接下殺1萬元，再加碼送配件及防毒軟體，搶先開戰的氣勢毫不手軟。

10.前農委會主委陳良基、林享能26日出席立法院公聽會都提出WTO的「基於國民健康」的規範，質疑民進黨政府當年強烈反美牛、豬的主張，現在怎麼都忘了？同時，陳良基也提醒陳吉仲，當農委會公告國內禁用萊克多巴胺，卻允許進口有容許量，未來恐怕會涉及違法的爭議。

11.勞動部26日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計655家，實施人數1萬3,184人。2020年10月16日公布實施家數計624家，實施人數1萬3,058人。

本次增加31家，人數增加126人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

12.財政部南區國稅局表示，民眾收到稅單，如果對於核定稅捐的處分不服，應依規定格式、證明文件，在規定期限內申請復查，如果是有稅款的一般稅單為繳稅期限後30天內，至於免稅的稅單則是收到稅單後30天內，兩者有不同差別。

13.受新冠肺炎疫情影響，國際航班縮減致使空運艙位供給不足，現又因氣候轉冷及歐、美等地受二次疫情來襲影響下，推測將持續造成全球航班艙位更加緊縮，擁有37年專業國際物流承攬經驗的捷迅（2643），憑藉著與各國際航空公司累積多年的長期合作默契，視此波疫情危機即為轉機的思維，租進大量包機航班，提供客戶最適切的解決方案。