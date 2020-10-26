貨運淡季不淡 航運股表現強勁陽明收漲停

航運需求暢旺，海運運價居高不下，淡季不淡。航運族群股價表現強勁，陽明（2609）終場收漲停價12.1元，萬海（2615）終場漲9.15%，長榮（2603）也有逾6%漲幅。

日本三大貨櫃船公司合組的ONE調漲遠洋線運價，自11月1日起每大箱（40呎櫃）將調漲300美元。另外，根據上海航交所資訊，美西航線運價來到3865美元，較16日漲24美元，美東運價來到4625美元，漲6美元。

航運類股表現續強，陽明股價表現強勁，在10點後直奔漲停，終場收在漲停價12.1元，漲1.1元。

萬海日前宣布訂購3.7萬只新貨櫃，11月就會開始陸續交櫃，也將新增華中北至西印度直航航線，並與長錦商船、興亞海運、運達航運與Feedertech等共同經營這條航線；萬海股價強勁，一度攻上漲停價27.05元，終場漲9.15%，收26.85元。

長榮股價開高走高，突破前波高點19.75元，買盤持續湧進，站上20元大關、一度達20.15元，大漲逾8%。不過終場漲幅收斂，收在19.8元，漲6.45％，交易寫下28.4萬張大量。

本土法人指出，美國零售庫存低於歷史水位，各大零售商都在補各民生商品庫存，且因上半年各地實施封城措施，導致運輸受阻，下半年需回補大量商品，讓貨櫃航運需求大增，但現在又出現缺工、缺貨櫃、缺船，致一櫃難求及運價大漲。

法人說明，第4季貨運需求看增，呈現淡季不淡，且運價沒有下跌，推估貨櫃航運第4季獲利看俏。