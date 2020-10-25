柯拔希：機械業恐人才斷層

台灣許多機械業都是所屬行業翹楚，年營收超過10億元的隱形冠軍，因股票未上市櫃，含金量不夠，很難招攬新血，普遍面臨人才荒，讓台灣區機械工業公會理事長柯拔希擔憂人才斷層，產業會空洞化。他呼籲，政府要調整技職體系延長為三加四年，加強產學合作。



走入位於北台灣基隆、瑞芳一帶的新峰機械、佰龍兩公司工廠，映入眼簾是一群擁有精湛技術的老師傅專注工作，上百名員工，每年創造超過10億元營業額。但令人意外是現場鮮少30歲以下年輕世代，此場景，正是台灣機械業面臨後繼無人，不容易找到新血的縮影，此問題也困擾業者多年。



放眼台灣機械業，僅生產傳動系統元件及機器人的上銀等少數業者，每年持續招募新血，新進員工沒有工作經驗，月薪多半35K起跳，有證照的工程師薪資更是三級跳。最讓上銀自豪的是，工程師不用做到爆肝，至少可領到與股王大立光相同待遇，其他機械業就沒有這麼好的際遇。



業者表示，台灣機械業毛利率多半在20％～25％間，鮮少超過30％，無法與上銀毛利率直逼40％相比，社會新鮮人起薪多半在30K～35K，加上台灣機械業鮮少上市櫃，對新鮮人求職來說，含金量不夠，不少機械本科系畢業生，寧可投身半導體、光電及汽車等產業，對於機械業興趣缺缺。



柯拔希接任機械公會理事長以來，努力鼓吹機械業IPO，持續推動智慧機械與智慧製造，化解普羅大眾將機械業與黑手畫上等號的沈痾印象。但仍不敵許多父母親對昔日機械工廠工作環境就是骯髒、高溫的印象，捨不得子女大學畢業到工廠工作吃苦；有些年輕世代認為，準時上下班要比薪水重要，寧可到服務業工作，也不到製造業。



上銀集團總裁卓永財認為，台灣教育劃錯重點、搞錯方向，教育部只在乎教授論文數，忽略學用落差的鴻溝。上銀集團推動與台灣23所大學產學合作，也與美、德、日、俄及以色列六所頂尖大學合作，2004年起舉辦「上銀機械碩士論文獎」；2011年擴及兩岸舉辦「上銀優秀機械博士論文獎」，藉助高額獎金，激發兩岸四地大學機械領域師生的創新熱情。



柯拔希表示，台灣機械業老中青世代逐漸凋零，企業最大問題是人才短缺，從事工廠工作年齡層偏高，年輕人較少，出現嚴重斷層，他呼籲政府，技職教育體系應改為三加四，三年讀技職學校，畢業後直升四年科技大學，培育下一代機械人才。