10/25前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
|10/26(一)
|央行公布9月消費者暨建築貸款餘額
|台灣經濟研究院公布10月分景氣動向調查
|觀光局公布9月國際旅客來台情況
|勞動部公布無薪假最新統計
|10/27(二)
|央行公布9月存款不足退票統計
|國發會公布9月景氣燈號
|中大台灣經濟研究中心公布10月台灣消費者信心指數CCI
|Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇，至29日
|健保資料人工智慧應用研討會
|10/28(三)
|南區國稅局記者會
|KPMG國際租稅趨勢發展論壇
|資策會MIC「33rd MIC FORUM FALL超越」研討會
|10/29(四)
|促參司記者會
|台灣機械工業公會理監事會
|101董事會
|史瓦帝尼王國農牧產品線上視訊洽談會
|10/30(五)
|惠國「沐微風」開案
主計總處公布第三季GDP概估
|10/31(六)
|台灣精品未來樂園活動
國際財經焦點
|10/26(一)
|美國9月新屋銷售
|日本8月企業景氣指數
|德國10月Ifo商業景氣指數
|10/27(二)
|美國8月房價指數、9月耐久財訂單
|韓國第三季國內生產毛額（GDP）
|英國10月全國房價
|法國9月生產者物價指數（PPI）
|10/28 (三)
|美國MBA每周房貸申請調查、API每周原油狀況、EIA每周石油狀況報告
|法國9月新屋開工、10月消費者信心
|10/29(四)
|美國第三季GDP、上周初領失業救濟人數
|日本9月零售銷售、進出口數據、10月消費者信心、貨幣政策會議決策
|德國10月消費者物價指數（CPI）、就業市場調查
|10/30(五)
|美國9月個人消費支出（PCE）物價指數
|日本9月就業調查、工業生產、10月CPI
|法國第三季GDP、10月CPI
|德國第三季GDP、9月零售銷售
陸港澳焦點
|10/26(一)
|中共第19屆五中全會北京召開，至29日
|港股重陽節休市
|10/27(二)
|9月規模以上工業企業利潤
|香港9月進出口
|港股匯豐、中國平保、中鋁、北汽、康希諾生物公布第三季財報
|10/28(三)
|港股亞泥（中國）、中興通訊、中國人保、百威亞太、海信家電、金風科技公布第三季財報
|10/29(四)
|港股青島啤酒、比亞迪、百勝中國公布第三季財報
|10/30(五)
|香港第三季GDP增速
|港股中鐵建、國航、南航、中國中車公布第三季財報
|10/31(六)
|10月中國官方製造業、服務業PMI
|第六屆中國併購基金年會在蘇州舉行
|11/1(日)
|即日起人行將QFII與RQFII制度規則合一，並降低准入門檻、擴大投資範圍
台股一周焦點
|10/26(一)
|除權
|優盛、泰金-KY、台通
|法說會
|盛群、旺宏、醣聯、
|第三季財報
|寶雅
|10/27(二)
|股東臨時會
|三洋紡
|除權
|鈺創
|法說會
|智原、中光電、志聖
|10/28(三)
|股東臨時會
|大魯閣
|除權息
|新唐、大宇資
|法說會
|穩懋、聯亞、義隆、宇隆
|10/29(四)
|股東臨時會
|寶齡富錦、碩禾
|除權息
|牧德、東哥遊艇、三福化、達麗
|法說會
|友達、譜瑞-KY、聯電、台郡、亞德客-KY、訊連、台達電
|10/30(五)
|股東會及臨時會
|杜康-DR、建通
|除權息
|益航、中壽
|法說會
|聯發科、中華電、台虹、日月光、美律、達麗、力達-KY
|新股買賣
|意德士