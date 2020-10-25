10/25前瞻一周》下周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

10/26(一) 央行公布9月消費者暨建築貸款餘額
台灣經濟研究院公布10月分景氣動向調查
觀光局公布9月國際旅客來台情況
勞動部公布無薪假最新統計
10/27(二) 央行公布9月存款不足退票統計
國發會公布9月景氣燈號
中大台灣經濟研究中心公布10月台灣消費者信心指數CCI
Fintech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇，至29日
健保資料人工智慧應用研討會
10/28(三) 南區國稅局記者會
KPMG國際租稅趨勢發展論壇
資策會MIC「33rd MIC FORUM FALL超越」研討會
10/29(四) 促參司記者會
台灣機械工業公會理監事會
101董事會
史瓦帝尼王國農牧產品線上視訊洽談會
10/30(五) 惠國「沐微風」開案

主計總處公布第三季GDP概估
10/31(六) 台灣精品未來樂園活動

國際財經焦點

10/26(一) 美國9月新屋銷售
日本8月企業景氣指數
德國10月Ifo商業景氣指數
10/27(二) 美國8月房價指數、9月耐久財訂單
韓國第三季國內生產毛額（GDP）
英國10月全國房價
法國9月生產者物價指數（PPI）
10/28 (三) 美國MBA每周房貸申請調查、API每周原油狀況、EIA每周石油狀況報告
法國9月新屋開工、10月消費者信心
10/29(四) 美國第三季GDP、上周初領失業救濟人數
日本9月零售銷售、進出口數據、10月消費者信心、貨幣政策會議決策
德國10月消費者物價指數（CPI）、就業市場調查
10/30(五) 美國9月個人消費支出（PCE）物價指數
日本9月就業調查、工業生產、10月CPI
法國第三季GDP、10月CPI
德國第三季GDP、9月零售銷售

陸港澳焦點

10/26(一) 中共第19屆五中全會北京召開，至29日
港股重陽節休市
10/27(二) 9月規模以上工業企業利潤
香港9月進出口
港股匯豐、中國平保、中鋁、北汽、康希諾生物公布第三季財報
10/28(三) 港股亞泥（中國）、中興通訊、中國人保、百威亞太、海信家電、金風科技公布第三季財報
10/29(四) 港股青島啤酒、比亞迪、百勝中國公布第三季財報
10/30(五) 香港第三季GDP增速
港股中鐵建、國航、南航、中國中車公布第三季財報
10/31(六) 10月中國官方製造業、服務業PMI
第六屆中國併購基金年會在蘇州舉行
11/1(日) 即日起人行將QFII與RQFII制度規則合一，並降低准入門檻、擴大投資範圍

台股一周焦點

10/26(一) 除權 優盛、泰金-KY、台通
法說會 盛群、旺宏、醣聯、
第三季財報 寶雅
10/27(二) 股東臨時會 三洋紡
除權 鈺創
法說會 智原、中光電、志聖
10/28(三) 股東臨時會 大魯閣
除權息 新唐、大宇資
法說會 穩懋、聯亞、義隆、宇隆
10/29(四) 股東臨時會 寶齡富錦、碩禾
除權息 牧德、東哥遊艇、三福化、達麗
法說會 友達、譜瑞-KY、聯電、台郡、亞德客-KY、訊連、台達電
10/30(五) 股東會及臨時會 杜康-DR、建通
除權息 益航、中壽
法說會 聯發科、中華電、台虹、日月光、美律、達麗、力達-KY
新股買賣 意德士
工商時報 數位編輯