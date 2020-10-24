科技廠辦掀熱潮 老牌傳產股 開發潛利俏

強勢新台幣時代來臨，具資產保值的傳產族群、尤其近期進入開發或正規劃的水泥、紡織業者，潛在利益可望提升營運價值；主要指標案件包括遠東新的板橋T-PARK園區商辦開發，每年可為集團帶進數億元租金收入；南紡台南廠規劃中的科技工業園區，正好趕上南部新建科技廠辦熱潮，開發前景可期。

此外，宜進與遠雄集團合作的南港商辦大樓也在銷售中、國產建材實業的南港廠都更案，預估更可為國產帶進300億元的開發利益。

遠東新全省所擁有土地總面積達56萬坪，包括台北遠企中心、新北市板橋、五股泰山等極具開發價值土地，目前集團規劃開發的土地約20萬坪，預估土地開發價值上千億元。

遠東新世紀在板橋的T-PARK園區、台北遠東通訊園區，正進行的第三期商辦大樓開發，土地面積約6,600坪，預計2021年第四季完工，將全數出租。而園區的住宅第二期開發，總銷面積約7,000坪，預計2021年第四季完工，此住宅區將公開出售。

南紡台南廠已有部分土地租給企業做為物流中心、發貨倉儲使用。南紡指出，台南廠面積大，因應科技大廠對工業用地需求，計畫把廠區申請變更為科技園區，進行招商。市場估計，南紡台南廠的潛在開發利益，高達數十億元。

瞄準南港企業總部黃金聚落，宜進與集團關係企業光明絲、大田國際開發，和遠雄集團合作投資的「遠雄宜進I-CITY」，以每坪60～75萬元的開價正在銷售中。此案整個宜進集團合計取得64％收益（宜進29.3％，光明21.0％，大田13.7％）；預估集團從此案獲得數十億元的開發利益。

宜進近年積極獵地、買房，2017下半年起，陸續聯合子公司光明絲織、億東纖維、大田國際開發等關係企業，共投資約10筆商用不動產，總計從2017下半年至今，購買商用不動產的金額已近百億元。

國產「南港廠」的開發案，是公司未來幾年締造資產大幅增值的重要來源之一，其中基地6,660坪自辦都更，可分回約4,000坪建地，初估可興建約40,000坪商辦建物與620個車位，預估2020年底可取得建照。市場指出，國產南港廠變身後的兩棟商辦大樓、商場潛在開發價值，未來幾年將帶來約300億元的業外收益。