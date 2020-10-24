台灣離岸風電有成 財長：2年內還有新風場

政府力推能源轉型，行政院副院長沈榮津今天表示，在台灣與歐洲具有經驗的開發商、系統商、設備商合作下，離岸風電已見初步成果，未來2年內還會有新的示範風場，樂見外資投資台灣，共創雙贏。

WindTAIWAN離岸風電博覽會開幕式上午在台北松山文創園區登場，多家離岸風電開發商、在地廠商、各國代表及沈榮津、經濟部次長陳正祺、能源局長游振偉等人出席。

總統蔡英文在2016年上任後宣示推動能源轉型，設定2025年再生能源占比要達20%，離岸風電要達到5.7GW目標，2026年至2035年每年要多1GW。沈榮津表示，蔡總統的政策讓國際開發商、系統商及台灣設備商的業務能永續發展。

沈榮津進一步表示，盼藉此鼓勵歐洲開發商與系統商在亞洲設立生產基地，建構台灣離岸風電產業生態系統。目前離岸風電已在台灣西海岸蓬勃發展，像是苗栗龍鳳漁港外海已有128MW風場與台電併聯，今年、明年還有允能、海能與台電的示範風場上線

他也指出，離岸風電國產化也帶動周邊產業，如世紀風電與中鋼旗下的興達海基已分別建立生產基地，風電系統商西門子歌美颯則在台中打造風機核心零組件機艙組裝廠等。

沈榮津並舉晶圓代工龍頭台積電和沃旭能源購買風場綠電為例說，這件事讓開發商更有信心。

他強調，當生態體系建構完成，台灣就能與歐洲開發商、系統商在亞洲風場建置上共創雙贏。