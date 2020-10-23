觀光飯店10月住房報喜

政府安心旅遊補助10月底到期，國人搶在月底前消化補助，除宜蘭、花東、台南、墾丁與日月潭等全台風景旅遊區休閒度假飯店住房率飆高，不少國人因風景區飯店「既擠又貴」，轉而選擇房價相對便宜的台北飯店消化補助，受惠此一外溢效應，台北飯店10月住房率也受惠拉高。

不過安心旅遊補助截止後，11月全台旅館住房率普遍下滑，許多飯店業者擔心情況惡化，中台灣觀光產業聯盟協會串連全台與離島旅宿業者自立自助，推出民間版「500元安心遊2.0進擊券」住宿折抵專案，希望維持國旅熱度，並呼籲政府再投入40億補助，藉此帶動480億元國宿旅宿產值。

國內疫情受控、加上政府實施安心旅遊補助，解封後國旅市場大爆發，除台北市觀光飯店因高度依賴國際客，其他各縣市離島旅館住房率都受惠增溫。不過隨安心旅遊補助將於10月到期，飯店業者一則喜迎10月衝高的住房率，卻又開始憂心11月後「客人在那裡？」

據調查，在安心旅遊補助到期效應推波下，全台休閒度假飯店10月住房率都維持高檔，其中太魯閣晶英酒店89％、花蓮瑞穗天合國際觀光飯店超過90％、礁溪寒沐酒店85％、台東知本老爺酒店94％、日月潭雲品酒店94％、墾丁凱撒飯店96％、墾丁夏都飯店94％，台南晶英酒店80％、台南和逸酒店84％。

由於風景區休閒度假飯店住房價量齊揚，不少國旅客人轉而到房價相對實惠的台北都會度假，加上中秋與國慶兩個連續假期助攻，帶動台北飯店10月住房率水漲船高。如捷絲旅西門館10月住房率達80％、有750間客房的凱達飯店上看60％，今年才開幕的大直英迪格酒店則達55％，雖無法和其他縣市相比，卻較9月全面提升。

旅館飯店業者普遍認為，安心旅遊補助10月截止後，勢必影響民眾旅遊住宿的意願，也將使國旅市場降溫，為此高雄義大世界的皇家酒店決定自行加碼，原本「振興1+1」住房專案價6,600元，於11月1日起至12月30日期間入住再減1,000元。同樣位於義大世界園區內的義大天悅飯店也推出「幸福饗食」專案，一泊二食3,999元，希望刺激出遊意願。中台灣觀光產業聯盟協會則串連全台與離島旅宿業者發行「安心遊進擊券」自救。