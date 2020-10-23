因應缺櫃潮 長榮超前部署

遠東到北美線貨量爆倉，掀貨運缺櫃潮，長榮超前部署，4月提前訂1.53萬個貨櫃並靈活微調作業，貨櫃量相對充裕，賺到這一波遠東到北美航線最旺時節。

此外，長榮的美東、美西航線貨量需求龐大，但礙於貨櫃調度，從北美到遠東航線的貨櫃船已不載貨，僅搬空櫃，貨櫃船一到遠東地區如大陸、台灣、東南亞，就可立即載貨回程到北美地區，趁著北美航線運價高檔時，拉高周轉率，增加獲利。

長榮靠著專業經理人經營、全球據點多、時刻舉行全球線上會議抓住產業脈動，除在造船產業疲弱時大量造船，降低平均單位成本外，今年更超前部署，在貨櫃航運產業低迷前嗅到景氣將走揚，低價進場承租貨櫃船增加運力；也在4月28日透過關係企業向長榮重工（馬來西亞）投入4,490萬美元，訂下1.53萬個貨櫃，順利搶搭第三至第四季這一波缺櫃潮，對長榮第四季與未來營運幫助不小。

萬海10月20日也宣布投入1.09億美元，向中國國際海運集裝箱（中集集團）訂造3.7萬個貨櫃。長榮繼今年第一波訂造貨櫃成功投入市場後，也將有今年第二波造櫃計畫，迎接2021年產業高峰。據了解，陽明也已規劃造櫃計畫。貨櫃航運第四季運價因缺櫃等因素呈現淡季不淡，加上2021年合約價將重新簽約，確定漲價，諸多利多有利於業者2021年獲利，市場期待貨櫃三雄業績一路長紅，推升23日長榮、陽明、萬海股價大漲。

業者表示，歐洲線2021年第一季合約價目前正在洽談，基於運價居高不下，2021年合約價將優於2020年。最受市場期待的北美航線合約價部分，預計2021年開始洽談，5月1日生效，因今年合約價每FEU落在1,200～1,400美元，但當前現貨價來到高峰，如遠東到美東航線每FEU約3,800美元、美西航線4,600美元，2021年北美航線合約價格將有機會年增一倍以上，這對北美航線占營收比重超過四成的長榮貢獻相當大。