清心作假帳 勾結供應商逃稅4,764萬遭起訴

知名手搖飲料店「清新福全」被查獲自2016年起協助空杯供應商「大隆保麗龍」作假帳，讓大隆短報8成「回收清除處理費」高達3億5,555萬餘元。大隆也協助清新虛開轉賣空杯給加盟店的發票，讓清新不但賺一手還逃漏稅4,764萬餘元。清心董事長趙福全和大隆莊姓廠商等6人23日全被檢方依詐欺罪起訴。

總店設在台南市的清新福全，過去就曾因使用保麗龍杯遭環保團體抗議，更有多次逃漏稅紀錄，最高近億元，事後還以捐款給公益團體換取緩起訴處分。

檢方表示，大隆生產的保利龍冷飲杯及PP材質冷飲杯均屬廢棄物清理法列管應回收清除物品，本應據實申報銷售量，據此繳納回收清除處理費。但處理費連年高漲，保麗龍杯從每公斤37.29元漲至69.83元，PP杯則是每公斤7元，都讓大隆難以負荷，還一度與清心重新議價。

沒想到雙方議價未果，竟協議由大隆短報8成冷飲杯營業量、逃漏回收清除處理費，藉此降低生產製造成本，讓清心能繼續以低價持續採購空杯。

檢方查出，大隆自2016年1月起至今年4月僅申報不到20％的營業量，其餘部分先以代工生產「非列管責任物」的「代工費」名義，虛開不實發票給同集團、但非回收清除物品責任業者的3家公司，再由3家公司開發票給清心及其他業者，大隆不法獲利高達3億5,555萬餘元。

清心向大隆採購低價空杯後，再轉售給旗下900多家加盟店賺取價差，大隆再以同集團所屬公司名義、虛開與清心轉售價相同金額的發票，幫助清心隱匿實際購入空杯的成本及賣給加盟店的獲利。檢方估計，清心以「跳開發票」手法申報不實銷售額，再逃漏淨營業稅額及營利事業所得稅額為4,764萬餘元。

清心董事長趙福全等人到案後均辯稱不知情，還互推責任。檢方則根據公司會議紀錄等查扣資料，認定趙男等6人涉案刑法詐欺罪及稅捐稽徵法，偵結後將他們提起公訴，原本在押的清心李姓財務經理則被移審法院後飭回。

（中時 袁庭堯）

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