加盟金下殺四成 美聯社衝刺1,300店

為衝刺2023年1,300店目標，主打社區型超市的美廉社21日首次舉辦「第一屆振興就業加盟商暨儲備幹部招募大會」，並將加盟金從30萬一舉下殺到18萬，堪稱歷年來最殺優惠，吸引全台150組有意加盟者前來，總經理邱光隆樂觀表示，預計加盟成功簽約率達20％，若活動效益良好，未來也將複製到其他縣市持續擴大招募！

綜觀目前民生消費通路規模，若不計超商，以超市龍頭全聯1,016店居冠，美廉社則以758店緊追在後，家樂福則是131店（量販65店、便利購66店）。美廉社儘管單店面積較小，整體營業規模與全聯、家樂福尚有段差距，但此次可看出積極展店轉型突圍的企圖心。

以美廉社為主體的三商家購今年1～9月合併營收99.57億元，年增9.51％；上半年稅後淨利6,939.6萬，年增3.35倍，每股稅後盈餘1.16元，明顯高於去年同期的0.27元創四年新高，顯示已走出2019年的新系統之亂，營運重回成長軌道。

為持續擴大成長動能，美廉社全力加速展店，今年店舖開發部人員擴增一倍；此外，邱光隆指出接下來也將持續推動門市品類優化，增加現煮咖啡、現烤地瓜、蔬果、水產及肉品等販售門市，並透過演算法優化排面跟庫存量、提高展店的精準度，再者就是擴大加盟。

邱光隆說，美廉社目前全台758店，加盟占比28.3％，預計2023年要達到1,300店，加盟占比要拉高到40％。他指出，衝刺加盟店可快速擴充版圖，且美廉社加盟店基於分潤、獲利保障等條件，穩定度很高，經營效益也不錯，而美廉社也是目前國內民生必需品零售通路中唯一的加盟體系。

事實上，這並不是美廉社第一次舉辦加盟說明會，但規模這麼大是首次，且同時結合儲備幹部的招募，並邀請講師做專題演講，整場活動估計超過400人。活動現場部分加盟主更是有備而來，對於店舖經營、加盟方案、競爭優勢等，提出具體問題，邱光隆也逐一應答。

其中，針對全聯大力推動生鮮商品，美廉社如何因應？他說，美廉社許多店就開在傳統市場附近，與它們共生，加上生鮮商品有損耗報廢的考量，不易獲利，因此不會每家店都導入生鮮。

此外，相較於競業，邱光隆認為美廉社最大的競爭優勢就是「便利」跟「價格」，他說科技看似拉近了距離，但實體通路跟消費者的距離卻被拉遠，當顧客計畫性的購物可用電商網購取代，像美廉社這樣離消費者近、可滿足即食即飲需求，定價又比超商便宜的通路，就有其優勢。

大徵才！廣招565名儲備幹部

因應擴大展店，美廉社啟動為期三年的儲備幹部大型招募計畫，預計招募店長500人、區督導50人、部副理10人、部經理5人，合計共565人。而這也是今年新冠肺炎疫情後，民生通路業罕見的大型人才招募計畫！總經理邱光隆說，目的就是全力衝刺全台1,300店目標，及因應公司未來發展所做的人才儲備。

除了大幅展店外，邱光隆表示，美廉社將積極朝向OMO（Online Merge Offline）線上線下融合的全通路模式發展，包括實體門市、會員App、線上購物、無人便利架等全方位整合。他也預告，明年起美廉社將不再發放實體會員卡，全面推動電子會員。

邱光隆並指出，目前門市非現金支付占比15％，其中有高達兩成使用Line Pay，看上為數眾多的使用者，美廉社21日攜手Line購物合作，即日起消費者在美廉社門市使用Line Pay結帳，可同步累積美廉社會員點數跟Line Point回饋，希望藉此接觸到原本美廉社無法接觸的客群，達到線上導客到線下、共生會員等目的。

此外，瞄準辦公室等封閉場域的購物需求，邱光隆表示，美廉社測試一段時間的無人便利架（Simple OFFICE），目前已複製到38個辦公室，年底將擴大到50個，預計明年正式對外發表，屆時將成為目前已深入鄰里社區的美廉社，貨架更進一步的擴大延伸。

對於無人便利架的獲利模式，邱光隆強調，無人便利架因補貨成本高，要有大幅獲利不容易，但因投資成本低（僅需擺放簡單貨架）也不易虧本，更重要的是，串接手機App的購買行為後，透過App載體所延伸出的其他額外服務，才是美廉社最大目的，也就是瞄準顧客經營。