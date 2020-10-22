連鎖早餐第一股 揚秦國際拚年底上櫃

旗下有「麥味登」、「炸雞大獅」及「Real真．Cafe．Bread」等連鎖餐飲品牌的揚秦國際（2755）預計在年底前掛牌上櫃，以「市場第一家掛牌的連鎖早餐」為觀光股新軍，揚秦國際執行長卓靖倫22日表示，除旗下品牌持續拓點展店，明年若疫情解除，揚秦國際亦鎖定火鍋、燒肉和牛排飯3種業態，創新品牌發展連鎖，以擴大集團營運動能。

卓靖倫表示，進入後疫情時代，揚秦國際除旗下「麥味登」將以「提供餐飲為主食尚連鎖Cafe」為定位在國內持續拓點展店，並將自明（2021）年起將加盟合約年限由現有的2年延長為3至5年，好讓品牌深耕市場並在市場生根。而今年正式開放加盟的「炸雞大獅」為主力品牌打「國際盃」積極南向，同時集團並啟動數位轉型將APP升級，目標會員數由現有16萬人衝到100萬人，並以點數互換增加會員消費頻率。

卓靖倫說，揚秦走入資本市場有3大目的：1.全員認股、提升員工認同感與向心力，並為共同願景為公司打拚，2.藉IPO提高品牌能見度，藉此廣納人才、吸引更多餐飲菁英加入團隊。3.打國際盃，俾利與國外餐飲集團結盟，以不同策略合作拓展海外市場。

近年，揚秦旗下主力品牌「麥味登」早餐連鎖每年以平均100家至120家的速度展店，目前台已有817家連鎖門市，年底前可達830年，2021年可望突破900家，預估2022年全台可達展店千家目標。卓靖倫表示，麥味登在早餐市場具有品牌久、店數多、產品豐富多元、現點現做，以及親民訂價和店裝氛圍環境等優勢，集團將朝「每一萬人就開一家店」的目標持續拓點。

照揚秦內部既定目標，「炸雞大獅」希望在5年內全台展店100家，目前台灣有19店、海外14店，卓靖倫表示，揚秦以炸雞大獅為前鋒打國際盃，並鎖定馬來西亞與印尼拓點，主要原因是兩國穆斯林人口眾多，炸雞大獅在台已通過認識為全台唯一有「穆斯林友善餐廳認證」的炸雞品牌，揚秦可望藉此拓展穆斯林餐飲商機。

主攻手感烘焙的「Real真．Cafe．Bread」目前全台有5家直營店，除門店銷售外，亦製作餐盒成功打進校園、公司行號，開闢出「類團膳」商機。卓靖倫表示，烘焙連鎖的設備與人力成本高，所以「Real真．Cafe．Bread」短期內將以快閃店型式進駐科學園區、商辦大樓或公家機關。

揚秦國際2019去年合併營收新台幣12.98億，稅後淨利6,265萬元，每股盈餘3.47元；今年上半年合併營收6.86億元，稅後淨利2,619萬元，每股盈餘1.45元。法人推估，揚秦今年全年營收可望上看14億元，EPS 3.5元。