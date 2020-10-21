準董座林文淵：先與大股東溝通凝聚共識

大同21日召開股臨會，市場派大勝囊括七席董事，規劃出任董座的林文淵後續改革想法備受關注。對此林文淵表示，推舉董事長的董事會召開前，會先跟其他董事、大股東會面，瞭解大家對未來改革重生的想法與期許。



林文淵指出，若是他能協助的會大力相助，反之若與他建議的相距太大，那董事長也就不強求。林文淵認為，待大家完成意見溝通，並聽取大同內部簡報後，會把大同亟需解決、改善之處，依照輕重緩急訂出短中長期發展計畫，讓大同振作重生。



例如當下財務危機需優先止血，讓公司穩下來，然後再整頓績效不彰的投資項目，本業也要強化、升級，最重要的是「不要一昧變賣資產，那是讓企業自我生路提前結束的不好策略」。



林文淵指出，他還不是董事長，現在說大同要如何改革還不太恰當。當初會站出來幫忙，主要是基於義氣，如今贏得勝利後，擔任董事長的人選「要具經營能力，又要滿足不同股東的不同需求」。



他說，先前只與王光祥會面，還沒跟其他董事、大股東相見，所以，推舉董事長前會先跟其他人就經營理念溝通，瞭解大家期許。「先前是王光祥表態說要讓他當董事長，但如果他做不到大股東的要求，也不會勉強，大同董座不一定要是他！」。