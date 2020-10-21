餐廳搶人 米其林主廚大搬風

米其林餐廳主廚出現大搬風！看好高端餐飲後市，嘉林餐旅投資7千萬元設立「捌伍添第股份有限公司，並將以「捌伍添第」為餐廳名進駐台北101大樓85樓，並成功挖角台北文華東方酒店米其林一星中餐廳「雅閣」主廚謝文掌杓，期能挾高樓地利與絕佳景觀視野，以及米其林星級主廚加持，搶攻金字塔頂端餐飲市場商機，並期待未來能躋身〈台北米其林指南〉中摘星。

除此，美福飯店也延攬君品酒店米其林三星「頤宮」中餐廳燒臘主廚陳彥賓，出任館內「潮粵坊」粵菜餐廳燒臘主廚。

台北世貿聯誼社中餐廳淡出市場後，原總廚鍾德成在退休數月後，被台中高檔粵菜餐廳「与玥樓」延攬出任燒臘部廚藝顧問。台北名店名廚頻被挖角跳槽掀起「搶人大戰」，凸顯新東家「志在米其林」的雄心企圖，原任職餐廳如何因應亦受注目。

謝文在雅閣中餐廳任期至11月底，對於餐廳主帥離職，台北文華東方酒店表示，大廚換手可望注入活水新元素，「未嘗不是一件好事」，而文華東方酒店總部已開始從全球尋找適合的大廚接手台北文華東方酒店「雅閣」主廚。

君品酒店「頤宮」燒臘主廚陳彥賓跳槽美福飯店後，君品則請來原寒舍艾美酒店「寒舍食譜」燒臘主廚尹慶倫接手。君品酒店總經理丁原偉表示，「頤宮」品質建立來自團隊，而「頤宮」菜單上各項菜色從食材採購、烹調料理工序製程，到溫度掌握與呈盤上菜都早已建立一套標準，「誰來接手都必須照標準走」。

開在台北101大樓85樓的「捌伍添第」餐廳，預計2021年1月開幕，新餐廳占地230坪，有180個客席座位，並有六間包廂，最大包廂可容納24人同時用餐。

由於謝文曾在大陸各省市知名飯店掌廚，除專精高檔粵菜，亦兼擅大陸各地方菜系，所以「捌伍添第」餐廳開幕後，菜單上不只有高檔精緻粵菜，亦會有大陸各省市地方菜系的佳餚美饌。午餐平均客單價設定在2,000元至2,500元間，晚餐則自3,000元起跳。

據了解，投資捌伍添第餐廳的嘉林餐旅董事長林憲宗，為生產家具外銷美國的台商，此次投資高檔中餐廳，一方面是看好高端餐飲受景氣變數影響小，客人的黏著度高；另一方面鑑於頂上魚翅與世貿聯誼社熄燈後，「適合高端餐飲客層消費的去處愈來愈少」。

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