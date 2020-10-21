百年大同 經營權變天

百年大同經營權變天！市場派21日在股東臨時會獲壓倒性勝利，拿下5席董事、2席獨董，公司派僅獲1席董事及1席獨董，但力保獨董王金來衝出最高票，取得第一次董事會召集主導權。大同預計最快下周三、四召開董事會改選董事長，市場派內定由林文淵出任新大同董事長。



現任董事長林郭文艷21日獲知無法守住大同百年家業後，發百字聲明表示，「大同公司是所有股東及員工的大同，我個人在大同服務40年，讓大同之營運持續、員工安定，個人認為是公司目前最急迫且重要的課題。不論未來發展如何，我會一如往昔與大同的經營團隊，盡全力守護台灣的國安、資安及大同的百年基業。」



大同經營權爭奪戰延燒多年，市場派欣同及新大同兩公司獲經濟部核准召開股臨會，全面改選6席董事及3席獨董；公司派則以違法陸資為由，先後對行政院訴願委員會、高等行政法院、台北及士林地方法院提起訴願、行政訴訟及聲請定暫時狀態處分聲請，但均遭駁回。



公司派與市場派21日在股臨會正面交手，扣除金管會裁定的違法陸資5.87％，大同股臨會最終出席率高達92.35％。投票方面，電子投票約41.83％，公司派得票率9.32％，市場派得票32.51％，獲得壓倒性優勢。公司派眼看大勢已去，現場投票改變戰略，力保林郭文艷以大同中學法人代表出任董事外，集中火力衝高獨董王金來得票權。



歷經二個小時投票及計票，市場派由欣同法人代表林宏信及競殿投資法人代表王光祥、林文淵、葉曉甄、郭添輝等五人拿下一般董事，並由律師李勝琛及大同前財務長龔鍾嶸拿下兩席獨董，總計拿下七席董事及獨董。公司派由林郭文艷出任董事，獨董為會計師王金來，其中王金來得票權數2,295,881,586權，取得董事會召集主導權。



三圓建設董事長王光祥在稍後表示，大同預計下周三或四召開董事會，將支持林文淵出任大同董事長，他稍早與王金來通過電話，提到依規定要在十五天內召開董事會，王金來表達願意配合。



大同及職工福利委員會人員先後在大同股臨會發言，表示違法陸資未釐清，直指董事改選無效且提出異議。大同在改選後也發表千字聲明指出，大同是投審會明定的機敏行業，不准陸資投資，大同股東臨時會在陸資未完全澄清前全面改選，未來應由相關政府單位及新選任的董事會完全負起責任，以保障國家資訊安全；另呼籲政府應盡速修訂相關法令規章，以有效規範陸資投資台灣所衍生的各項關議題。大同也質疑林文淵接手台苯後從盈轉虧，此一績效如何經營大同？