AOP仲裁官司 藥華藥判罰款48.07億元

藥華藥21日重訊表示，接獲國際商會國際仲裁院（ICC International Court of Arbitration）之最終仲裁判斷，該公司因有4項延遲，須賠償授權夥伴APO公司1.42億歐元（約台幣48.07億）及以基礎利率外加5％ 計算之利息（起算日期為2019年8月14日），以藥華資本額26.32億元計算，幾乎是賠掉近兩個股本。

藥華藥表示，將與律師討論後續相關對策及可採取之策略，該仲裁判斷對藥華藥營運財務業務的影響尚待評估。

該仲裁案，起因為藥華藥與AOP在2009年訂定合約，約定授權內容、區域、資料互享，藥華藥提供AOP藥物化學製造管制流程（CMC）資料，AOP提供藥華藥臨床試驗資料。但AOP遲未依照合約規定提供藥華藥臨床資料。

根據合約，任何一方未於30天內提供資料，則構成合約終止條件，因此，藥華藥委託德國律師於2017年11月發函通知AOP因未補正重大違約情事，藥華藥終止合約。然AOP於2018年4月國際商會提出仲裁，主張合約仍然有效，要求481,342,254歐元賠償。

藥華藥21日接獲仲裁判斷，該公司與AOP的授權及製造合約（系爭合約）仍然有效。

針對AOP原主張賠償金額總計481,342,254歐元，是指稱藥華藥有四項遲延，總計29.5個月。然而，仲裁判斷認定藥華藥僅負擔遲延責任總計9.5個月，因此，藥華藥僅須支付142,221,201歐元及遲延利息。

ICC仲裁判斷認定，就當初合約藥華藥應支付金額的計算尚包含AOP尚未啟動的其他三個骨髓腫瘤適應症：真性血小板增多症（ET）、原發性骨髓纖維化（IMF）、和慢性骨髓性白血病 （CML） 的臨床試驗。

依照合約時程，AOP至今仍尚未啟動的三個骨髓腫瘤適應症，合計應負多年的遲延責任，藥華藥表示，將積極評估向AOP請求賠償，以維護藥華藥股東權益。