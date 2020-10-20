聚陽Q3財報優於預期 3外資上修目標價

成衣大廠聚陽第3季財報優於預期，美系外資維持加碼評等，目標價升至245元；港系外資維持買進評等，目標價調高到240元；日系外資升評至買進，目標價升到230元。

聚陽股價今天上漲5元開出，早盤高點來到191.5元，漲幅約5.8%，成交量逾4700張。

美系外資發布研究報告表示，由於美國遠距辦公成為常態，休閒服飾需求仍然強勁，加上運動產品需求回升，聚陽已規劃在越南和印尼擴產15%至20%，為2014年以來最大規模。

考量來自Target和Gap訂單有望推升聚陽2021年出貨年增15%，外資將聚陽明後年每股盈餘預估值調升3%、5%，分別至10.06元、10.66元，維持「加碼」評等，目標價由230元上調到245元。

港系外資分析，聚陽今年第3季稅前獲利新台幣10.25億元，季增105%，年增22%，優於市場預期，主要因為產品組合及營運效率改善，有助提升獲利率。由於未來訂單需求強勁，聚陽已增加2021年資本支出並提出擴產計畫，外資估聚陽2021年營收及獲利將年增14%、19%，維持「買進」評等，目標價從235元調升到240元。

日系外資認為，聚陽產品組合改善趨勢將從2020年下半年持續到2021年，在主要客戶例如Target、Gap、Fast Retailing市占率正在增加，訂單能見度明朗，將聚陽投資評等從「優於大盤」升至「買進」，目標價由222元上修到230元。